No están aptos para gobernar Honduras y tienen que ser sacados del poder: carta del padre Paiz a Héctor Zelaya

Tegucigalpa – El padre Roberto Paiz señaló este domingo que el Partido Libertad y Refundación (Libre), en especial la familia Zelaya-Castro, no está apta para gobernar Honduras y tienen que ser sacados del poder.

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el padre publicó una carta dirigida al secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, quien también es hijo de la presidenta Xiomara Castro.

La publicación inicia refiriéndose a la inauguración de 54 canchas que ha realizado el gobierno y preguntándose cuándo dinero implicó, y cuánto se dejó de invertir en otras áreas.

Indicó que todos estos proyectos de inauguración de canchas son para alcanzar el sueño del padre de Héctor Zelaya, a quien se refirió como un hombre que no ha traído nada bueno al país.

VERGÜENZA HÉCTOR, han inaugurado 54 canchas, cuánto dinero significa esto y cuándo dinero se pierde o se despilfarra, todo para alcanzar el sueño de tu padre. Un hombre que nada bueno nos trae. Un trovador y un vividor, que les está enseñando a ustedes, sus hijos, el mismo estilo… — Roberto Paiz (@Roberto_Paiz142) August 25, 2024

Paiz tildó al padre de Héctor Zelaya como un “trovador y vividor” que les ha enseñado a sus hijos a llevar el mismo estilo de vida que él ha llevado.

Cuestionó que la familia presidencia apoya a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, a quien calificó como un dictador.

El padre analizó que tanto los hijos de Nicolás Maduro como de la familia Zelaya-Castro se hicieron multimillonarios sin trabajar y sin merecerse ese estilo de vida.

Aseveró que la retorica del oficialismo de las 10 familias que no pagan impuestos es “pura envidia”, y que su objetivo es destruirlas para instalarse las familias afines a la pareja presidencial.

“Vergüenza, es más que ello es incapacidad de ver el dolor del pueblo sufriendo que no tiene la capacidad para poder vivir”, increpó el padre.

Paiz acusó a Héctor Zelaya que no tiene la idea de lo que es amar.

Pero a mi criterio ustedes no están aptos para gobernar Honduras y tendrán que ser sacados del poder, no hay otro poder. Yo no tengo poder para ello, pero los demás sí, puntualizó.

Aunque somos un pueblo trabajador y miedoso, que prefieren huir antes que detener este desastre que ustedes están creando. Libre y los familiones, nunca más. Lo siento Héctor, pero es lo que pienso y creo, finalizó. AG