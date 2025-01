No es viable habilitar cárcel en La Acequia porque se hizo con contenedores, dice general Muñoz

Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), general Ramiro Muñoz dijo este jueves que no es viable habilitar la cárcel en La Acequia, en Santa Bárbara, porque fue construida con contenedores, que contienen material peligroso para la población privada de libertad.

Así reaccionó el alto oficial de las Fuerzas Armadas ante las sugerencias de habilitar esa cárcel en el noroccidente de Honduras en vez que pretender llevar un recinto penitenciario a Mocorón en Gracias a Dios.

“El problema de las cárceles es serio, no me atrevo a reparar algo en esa cárcel porque se utilizaron contenedores para su edificación”, expresó.

Ejemplificó que si encierra a reclusos de mínima seguridad en esa cárcel de La Acequia, estos privados de libertad la destruyen en menos de un día y transformaran el hierro en armas cortopunzantes que pondría en riesgo a toda la población penitenciaria.

Citó que actualmente se construyen módulos en Ilama, Támara, PNFAS y La Tolva, por lo que invitó a la prensa a que visiten estos recitos para introducir clavos en la pared para ver si la edificación lo permite.

Dejó claro que una cárcel en La Acequia no procede y que si se pretende hacer algo tendría que comenzar desde cero destruyendo lo que ya está levantado.

“Con contenedores no se construyen las cárceles, con respeto a los que lo iniciaron, que bien, pero ahora nosotros conocemos el tema, sin embargo personalmente no vamos a continuar con algo que no tiene sentido”, insistió.

En abril de 2023, el gobierno anunció que habilitaría la cárcel en la Acequia, pero nada de eso ocurrió.

En noviembre de 2021, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate contra la Corrupción Pública (Fetccop), comenzó la investigación de la situación de abandono en la cual se encuentra la construcción del centro penal en la aldea “La Acequia” que colinda entre el sector de Naco en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.

De acuerdo a las pesquisas, la obra albergaría a unos dos mil 500 privados de libertad y comenzó a erigirse después del acontecimiento que ocurrió el 17 de mayo de 2004, cuando un total de 107 reclusos murieron calcinados en el desparecido presidio sampedrano.

El presidio se construyó en un terreno de 200 hectáreas en donde supuestamente se habría invertido más de 193 millones, la obra se encuentra en abandono y solo se observa cómo la maleza va arropando las toneladas de hierro y concreto.

La obra empezó a construirse en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006) quien juramentó a monseñor Rómulo Emiliani como coordinador del comité para la construcción del presidio.

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro fracasó en la construcción de una megacárcel en Las Islas del Cisne, pero ahora va con todo para levantar el Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en la zona de Mocorón, Gracias a Dios, pese al rechazo generalizado de los pueblos misquitos. JS