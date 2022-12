No es un toque de queda y no se necesitará salvoconducto, en estado de excepción

Tegucigalpa- Es muy importante resaltar que el actual estado de excepción que inicia este martes, no es un toque de queda y tampoco se requerirá de un salvoconducto, aclaró el director de la Policía Nacional Gustavo Sánchez.

Según el artículo 2 del Decreto establece que la circulación será normal, aún en las horas y lugares descritos en todo el territorio es decir que «no será necesario salvoconducto, la movilización queda libre para todas las personas”.

Reuniones y horarios de comercio queda igual

De igual forma el director de la Policía Nacional, explicó que si alguien se quiere reunir para celebrar ya sea un cumpleaños, boda o las fiestas de Navidad y Año Nuevo “no habrá ningún problema, no afecta a nadie».

El alto mando de la policía fue consultado sobre el horario de pulperías y otros comercios, a lo que contestó que los horarios en todo el comercio formal e informal queda igual.

«El estado de excepción solamente nos faculta a nosotros a sacar a los grupos criminales, el resto de la población no serán afectados por el decreto», remarcó.

A renglón seguido indicó que en la práctica el estado de excepción “solamente nos faculta a nosotros para atacar a los grupos criminales el resto de la población el 99 % de la población de estas ciudades como Tegucigalpa y el Valle de Sula no se verán afectados por el decreto, no se deben de preocupar, no deben de ponerse ansioso por esta situación”.

Policía puede hacer requerimientos y allanamientos sin juez ejecutor

No obstante, señaló que un total de mil efectivos policiales estarán desplegados en las ciudades mencionadas para proceder con los operativos.

Estado de excepción parcial, será de acuerdo a los parámetros establecidos podrán ingresar a una casa sin que haya un juez ejecutor, la Policía Nacional tiene durante los 30 días que dure la medida de requerir y hacer allanamientos.

“Nosotros no vamos a necesitar ser autorizados por un juez o por un fiscal competente, la Policía Nacional en estos 30 días tiene plenas facultades para realizar las detenciones y allanamientos y todas las acciones policiales necesarias”, aclaró.

Del mismo modo, explicó que se podrá requerir a cualquier persona con el propósito de su identificación plena y realizar algunas preguntas que se establezcan , como : Cuál es el fin de movilización en determinada área y si no hay ningún problema el ciudadano o la ciudadana requerida podrá continuar; pero en caso de ser aprehendido, de inmediato se le debe informar todos los derechos que le corresponden como ser humano y será trasladado a un centro de detención que están establecidos en las cuatro unidades metropolitanas que existen en Tegucigalpa o las existentes en San Pedro Sula, cerró.LB