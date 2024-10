No es persecución, es justicia y espero que se aplique a los demás partidos políticos, refiere diputado Barahona ante imputación a Asfura

Tegucigalpa – El diputado independiente Rolando Barahona manifestó este viernes que el requerimiento fiscal contra el exalcalde capitalino Nasry Asfura no implica persecución política, sino que justicia.

“No soy quién para juzgar a Nasry Asfura, no podemos decir que sea culpable o no, me alegra que se esté haciendo justicia en Honduras”, expresó el congresista por Comayagua.

No es persecución política y no vayan a permitir a nadie que diga que es persecución política, exteriorizó.

Barahona comentó que desde el año anterior viene manifestando que había ediles que tenían investigaciones por dinero mal utilizado en la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco).

Señaló que las investigaciones contra estas personas son por cosas malas que cometieron en el pasado, y que en la actualidad, están pagando por estos actos.

Aunque deseó que la justicia no solo abarque a Nasry Asfura, sino que también persiga a las personas del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Espero que se haga justicia con la gente de todos los partidos políticos, estos tres son una argolla, una sola mafia y entre ellos se han tapado todo, anheló.

Barahona afirmó que hay mucha gente buena en el Partido Nacional y que de a poco, esta institución política se va a liberar de las malas personas.

Recordó que el año pasado, el ahora exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda, quiso presionar a su compañero Ricardo Rodríguez a que quemara expediente de alcaldes implicados en mal utilización de los fondos de las alcaldías. AG