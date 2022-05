No es el gobierno quien resuelve amnistía es el juez, alega diputado Dixon

Tegucigalpa – El gobierno no es quien resuelve las solicitudes de aplicación del Decreto de Amnistía, eso le corresponde a un juez del Poder Judicial, manifestó este lunes el diputado al Congreso Nacional, Jari Dixon.

“Yo no sé de dónde saca quien resuelve es el gobierno, es el juez de una Corte Suprema de Justicia dirigida por magistrados del Partido Nacional”, declaró el congresista.

Señaló que cada ciudadano tiene el derecho de presentar un recurso de amnistía y que es el juez es el que decida al final cual será su resolución.

Todo el mundo quiere hacer un lado al juez, pero es él quien resuelve el tema de la Amnistía, cuestionó.

O sea que estos jueces ya se coludieron con el gobierno, con Libre, dejaron de ser títere de la narcodictadura, increpó Dixon.

El congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), descartó que el Decreto de Amnistía represente un cheque en blanco.

“Que no me vengan a decir que muchos casos que se fabricaron en el Golpe de Estado no era persecución política porque antes no lo procesaban a estos funcionarios”, finalizó. AG