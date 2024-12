No es cierto que hospitales estén abastecidos al 90 %, responde diputado Umaña

Tegucigalpa – El doctor Carlos Umaña ha puesto en duda las declaraciones oficiales sobre un supuesto 90 % de abastecimiento de medicamentos en los hospitales del país, calificando esta cifra como alejada de la realidad.

Según Umaña, la población enfrenta serias carencias en la disponibilidad de medicamentos esenciales, lo que se traduce en una crisis palpable para los pacientes.

“La gente está con las manos vacías, es el pueblo hondureño el que lo dice, no los periodistas. Las autoridades de la Secretaría de Salud se molestan, pero esta no es una campaña, es la realidad. Los pacientes necesitan medicamentos para la diabetes, para la presión, y no hay. Si requieren cirugías, les dan citas para meses después”, señaló el médico.

Umaña atribuyó esta problemática al fracaso de las compras directas realizadas por las autoridades, las cuales no han logrado llenar los anaqueles de los hospitales públicos ni del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que enfrenta una crisis de ingobernabilidad.

En el caso del IHSS, mencionó que la reciente adjudicación de 211 millones de lempiras realizada por la Junta Interventora podría mejorar el panorama, aunque los resultados se esperarían hasta enero del próximo año.

El doctor también cuestionó las estadísticas oficiales: “No se sabe de dónde sacan esas cifras. La mejor estadística es la gente que viene a decir que no hay medicamentos”.

El sistema sanitario sigue con grandes retos que tiene que ser priorizados y entre estos es el abastecimiento de medicamentos, cerró el parlamentario. LB