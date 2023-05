No es cierto que 298 alcaldes apoyan Ley Tributaria, refuta diputado a presidente de Amhon

Tegucigalpa– Hay que ser “prudentes” dijo el diputado Carlos Cano, al presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Nelson Castellanos, luego que éste asegurara que todos los alcaldes apoyan la Ley de Justicia Tributaria.

“Verter una opinión a nivel de una asociación que aglutina alcaldes de todos los partidos y hasta independientes no es correcto las decisiones se toman a nivel de Junta Directiva”, resaltó el también expresidente de la Amhon.

Cano, diputado del Partido Nacional, dijo que ha escuchado a varios alcaldes y no solo nacionalistas que apuntan que la opinión del presidente de la Amhon no es la opinión de todos los alcaldes.

“Hay que ser prudentes y hasta humildes”, para tomar ese tipo de decisiones, sugirió.

Seguidamente dijo que él está de acuerdo en que se regulen algunas exoneraciones, porque no se deben permitir los abusos, lo que no significa quitar las mismas a todos porque el sector privado genera empleo y las mismas empresas que no pagan impuesto lo hacen a través de las diferentes acciones que derivan como la generación de empleo ya que quienes reciben un sueldo si pagan impuestos y dinamizan la economía.

Es de hacer notar que la Junta Directiva de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), luego de participar el pasado sábado 13 de mayo de 2023 en la socialización del proyecto de Ley de Justicia Tributaria anunció su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo, argumentando que trae “aportes positivos y bienestar a la nación”.

Lo anterior creó muchas críticas de parte de muchos ediles hacia Nelson Castellanos, presidente de la Amhon, y algunos hasta le han tildado de dictador porque ese tipo de decisiones no abonan a la democracia y no es cierto que todos estén de acuerdo con dicho proyecto de Ley. LB