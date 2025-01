No dejar las elecciones en las manos de los políticos, pide la iglesia que llama a participar en comicios

Tegucigalpa – El cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidió a los hondureños participar en las elecciones primarias y generales de este 2025 y no dejarlas en las manos de los políticos.

– Hay que participar porque la indiferencia es corresponsabilidad con el mal, dijo.

Recordó que el 2025 es un año santo y jubilar para caminar en la esperanza.

“Se ha comenzado un proceso que nos debe llevar a las elecciones, tanto primarias como las de final de año, pero no es proceso que debemos dejar simplemente en manos de aquellos que se llaman a sí mismo los políticos, toca a toda nuestra ciudadanía porque es la manera como en democracia se debe caminar en el Estado”, expresó.

Agregó que “no es un grupo que debe manipular, llámese como se llame, no, los ciudadanos todos debemos participar. Lo que no se admite es la indiferencia y decir: ‘no eso está en manos de corruptos’, pues el que no participa se asocia a aquellos que puede sean corruptos”.

Afirmó que cada uno debe decidir en su corazón la llamada de Dios, según sea sus conductas y sus convicciones y la fe que profesa.

El cardenal dijo que “mucha gente está comentando, hay este será un año político, qué quiere decir eso, un año de mentiras, un año de gasto en propaganda sin sentido, no puede ser, tiene que ser un año de propuestas para caminar mejor, para construir un mejor país, pero eso no le toca solo a un grupo que pueda estar en los poderes del Estado, esto es una corresponsabilidad de cada uno de unos, no se vale la indiferencia, hay que participar”.

El pasado 18 de enero comenzó el periodo de campaña electoral por un plazo de 50 días. Honduras acude el 9 de marzo a elecciones primarias a través del tripartidismo (Liberal, Nacional y Libre), en tanto el 30 de noviembre habrá elecciones generales para elegir a las próximas autoridades para el periodo 2026-2030. JS