Ninguna decisión en torno al Conadeh será apartada de derecho, asegura Barrios

Tegucigalpa– Luego que una Comisión Especial del Congreso Nacional presentó una investigación sobre la elección del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), el diputado Ramón Barrios, descartó que se trate de una acción política sectaria.

Barrios, enfatizó que de momento solo se tiene el dictamen, y este dependerá de la Junta Directiva y del pleno si se acepta o no, y hasta puede que no se vuelva a discutir, pero la comisión cumplió con entregar el informe que se solicitó.

En ese sentido aseguró que “nosotros hemos hecho la investigación, hemos presentado las conclusiones y las recomendaciones, pero yo le puedo asegurar que ninguna decisión que se tome en el Congreso Nacional puede ser apartada derecho, nunca se va a destituir nunca se va a quitar el nombramiento de una persona que no esté dentro de los límites de la Constitución de la República”.

A renglón seguido anotó que él, de manera particular, jamás votaría por destituir en este caso una comisionada de los Derechos Humanos, sino es de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

El parlamentario justificó que la comisión investigadora solo cumplió con un mandato que fue dado por la Junta Directiva del Congreso Nacional, y al ser increpado el porque no se hizo lo mismo en el caso de la Procuraduría General de la República, respondió que la comisión no realiza mandatos que no se les solicita.

“Si la junta directiva nos hubiese dado la labor también de investigar a la Procuraduría General De La República, lo hubiésemos hecho porque el mandato fue específico la comisión no puede dictaminar cosas que no le han encomendado”, zanjó.

Solo es un dictamen

Reiteró que de momento solo se dio el dictamen y está sujeto que lo acepte la junta directiva a que lo acepte el pleno, no depende de una sola bancada.

De igual forma, descartó que quieran prescindir del Comisionado de los Derechos Humanos para integrar la Junta Nominadora que seleccionará los nuevos magistrados porque ese es un mandato constitucional. LB