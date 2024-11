Ningún político nos sacará de la pobreza, cavila analista Luis León

Tegucigalpa – “El bienestar y las necesidades del pueblo hondureño no son interés político y hay que tenerlo claro, lo he dicho y lo voy a decir aunque me pase factura, ningún político nos va a sacar de la pobreza, ningún político nos va a resolver los problemas de país. Si seguimos creyendo en problemas de políticos de que en cuatro años nos van a resolver lo que en 200 años no sirvió, señores estamos peor que ellos”, expresó este jueves el analista Luis León.

– “A los políticos lo único que les importa es la política y sus cuotas de poder”, afirmó.

Exhortó a la población a participar en política, exigir como sociedad organizada y propiciar los espacios para construir agendas comunes.

Cuestionó que del actual Congreso hondureño en dos años y medio “no ha salido una sola reforma, aprobación o derogación que impacte en la vida diaria del pueblo hondureño”.

Enfatizó que “en ese Congreso nada de interés de país, sólo intereses políticos, partidarios, sus cuotas de poder, el pedacito de poder que les toca o que no le toca. Honduras no tiene una prioridad de agenda, aquí vivimos al día, los políticos ponen su agenda”.

El exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, siglas en inglés), analizó que se avizora un proceso electoral complejo en Honduras.

“No veo un proceso simple, sobretodo confiable, donde los perdedores acepten la derrota, se generará crisis. La gestión que se produzca por parte de los partidos será importante”, mencionó.

Lamentó que Honduras viva en una campaña política permanente tanto del oficialismo como de la oposición. “En 2025 aumentará la presión política hacia el pueblo hondureño que será agotante para lograr conseguir votos en las elecciones”, finiquitó. JS