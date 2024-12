Niegan dictamen de presupuesto a bancada liberal, denuncian diputados

Tegucigalpa – Los diputados y precandidatos presidenciales del Partido Liberal, Maribel Espinoza y Jorge Cálix denunciaron esta noche, al finalizar una reunión con el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, que éste les negó el dictamen del Presupuesto General 2025.

“Hemos conversado con el señor presidente de la comisión (Hugo Noé Pino), sin embargo la bancada del Partido Liberal solicitó en esa reunión, que nos fuera proporcionado el dictamen de la Comisión de Presupuesto y el doctor pues no nos entregó el dictamen, nos dijo que iba a consultar”, indicó Espinoza.

La también presidenciable señaló que sería irresponsable que la bancada liberal vote sobre un supuesto, sin tener el dictamen de la comisión, además denunció que sería un irrespeto a la investidura de los diputados, llevar a debate una ley sin tener dicho dictamen para estudiarlo.

Espinoza enfatizó que aunque el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto, pero que el instrumento que los diputados requieren revisar es el dictamen.

Por su parte, el diputado Cálix destacó esa bancada no puede discutir o proponer modificaciones sobre algo que no conocen, “estamos debatiendo en la sobre supuestos, sobre cosas que puntualmente comentan personas afines al partido de gobierno, no sobre un documento, que es lo que nosotros tenemos que votar, eventualmente”.

Cálix dijo que la propuesta del diputado de Libertad y Refundación (Libre) fue que no les podían dar el dictamen, y la opción que dio fue “explicarlo verbalmente” y que lo iban a leer cuando estén votando.

Por su parte, el vicepresidente Noé Pino dijo este miércoles al finalizar una reunión con la bancada del Partido Liberal que algunas de las propuestas al Presupuesto General de la República 2025, realizadas por este partido político se pueden incorporar y otras no.

Posteriormente, el diputado oficialista dijo que le llama la atención que digan que no conocen el dictamen, pero que en todo caso en este momento – pasado las 10:00 de la noche – se estaba enviando al jefe de la bancada liberal dicho documento para conocimiento, porque aseguró no tienen nada que esconder.

En tal sentido, subrayó que considera que no hay ninguna razón de ser para que el día de mañana (jueves 19 de diciembre) puedan discutir en el pleno del Congreso Nacional el Presupuesto General 2025, ya que el presidente del Legislativo, Luis Redondo ha determinado convocar para el día de mañana a las 3:00 de la tarde al pleno del Congreso, para que con todos esos elementos, puedan aprobar el presupuesto en tiempo y forma. VC