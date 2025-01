Negativa a firmar un pacto de unidad en el PL sólo daña a quien no firme, dice diputado

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera lamentó que la convocatoria realizada por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), para firmar un pacto de unidad no hay tenido acogida de todos los movimientos internos liberales inscritos para participar en los comicios del 9 de marzo próximo.

“Nosotros esperábamos una actitud diferente de algunos candidatos y que ellos demostraran con hecho, con acciones, que de verdad quieren el partido, que en verdad quieren el país y que no están en esto, solamente por una ambición personal”, dijo Cabrera, quien forma parte de los cuadros del presidenciable, Jorge Cálix.

La convocatoria girada por el CCEPL fue dirigida a Maribel Espinoza, Salvador Nasralla, Luis Zelaya y Jorge Cálix, aunque solamente fue atendida por el último presidenciable, mientras Espinoza envió un representante.

Para Cabrera, no firmar un pacto de unidad le daña a la persona que no lo firme, “le hace un daño a aquel que la población está viendo que no quiere firmarlo y que está diciendo que no se va unir, en caso de ser perdedor. Eso le hace un daño tremendo”, indicó. VC