Nasry Asfura asegura que no ha negociado nada con Mel

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura reiteró que no ha realizado ninguna negociación con el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) su coordinador, el expresidente (2006-2009), Manuel Zelaya.

“No he negociado nada con Mel, absolutamente nada, lo que hicimos es garantizarnos que el Partido Nacional tuviera su gente en las instituciones de cara a las elecciones”, dijo durante una reunión realizada en el municipio de San Ignacio, Francisco Morazán.

“Yo no la debo, no la temo. No tengo nada que ir a negociar”, insistió.

El exalcalde capitalino agregó que por el respeto a los 43 diputados del Partido Nacional en el Congreso Nacional no se negoció nada, “entonces les digo con toda la convicción, sé mi trabajo, sé lo que quiero para cada uno de ustedes, Dios mediante nos da la oportunidad de gobernar Honduras, aquí voy a estar firme con todos ustedes”, afirmó. VC