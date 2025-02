Nasralla se arrodilla para pedir a la presidenta Castro que no se elimine la extradición

Tegucigalpa – El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, se arrodilló durante un evento político que se desarrolla en Piraera, Lempira, para pedirle a la presidenta Xiomara Castro que no elimine el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos.



Nasralla se arrodilló frente a sus seguidores como una forma de implorar a la presidenta Castro que recapacite en su decisión de eliminar la extradición.



El presidenciable dijo «por el pueblo hondureño me pongo de rodillas para pedir que no se elimine la extradición porque no queremos continuar con un país donde los narcotraficantes puedan hacer los que quieran, matar a la gente y vivir a sus anchas».



Agregó que Honduras no quiere narcotraficantes, queremos que se extraditen a todos los que están vinculados a ese flagelo aunque sean amigos del gobierno actual. IR