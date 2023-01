Nasralla propone Junta de Notables para resolver legalidad de junta directiva del Congreso

Tegucigalpa – El Designado Presidencial, Salvador Nasralla propuso este miércoles que se cree una Junta de Notables para dilucidar la legalidad de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional, antes que se proceda a la elección del pleno de la próxima Corte Suprema de Justicia (CSJ).

– Haber puesto al hermano de la ministra de Finanzas frente al ministerio de deportes es un gran error, cuestionó.

“Se debe tomar una decisión con respecto a eso, pero darle esta responsabilidad a personas que no tienen el conocimiento o seguirnos llevando por chismes, eso no le conviene a nadie”, arguyó.

Dejó claro que la bancada del PSH no apoyará a ninguno de los seis actuales magistrados que aspiran a reelegirse en el cargo.

Confesó que si es necesario sentarse en una mesa para negociar con Mel Zelaya sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia, lo hará y le dirá sus verdades en la cara. “Las decisiones sobre la Corte Suprema de Justicia y el Presupuesto (General) tienen que pasar por mí y no por Luis Redondo porque él sigue las decisiones que le ordena Mel Zelaya”, aseveró.

Consultado sobre si mantiene conversaciones con Luis Redondo, titular del Congreso, en torno a aspectos económicos de la nación, respondió que “el problema con Luis Redondo, yo lo quiero mucho y todo, pero él tampoco tiene el conocimiento económico”.

Luego Nasralla explicó que el país ocupa a funcionarios que tomen decisiones pensando en el bien de la población. “Se necesita gente consciente que sepa el valor del dinero y que no tome decisiones pensando en quedarse en el poder que fue lo que quería Juan Orlando Hernández y que es lo que quiere el actual gobierno. Por eso a mí no me toman en cuenta porque mis decisiones son imparciales y no tienen sesgo político”, señaló.

Expresó que “todos los ministros dependen de la ideología de Mel Zelaya que es el cerebro que está detrás de nuestro gobierno”.

El fundador del Partido Salvador de Honduras (PSH), confió que Libre no le pedirá a él su opinión para mantener o quitar a Luis Redondo de la titularidad del Legislativo. “Él está metido en un engranaje que pertenece al partido de gobierno”, esclareció. JS