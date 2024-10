Nasralla se disculpa con liberales que ofendió en el pasado; dice se equivocan las personas y no los partidos

Tegucigalpa – El exdesignado presidencial Salvador Nasralla pidió este miércoles disculpas a los liberales que ha ofendido con sus declaraciones en años anteriores, al mismo tiempo, afirmó que son las personas que se equivocan y no los partidos políticos.

“Le pido disculpas por haber ofendido con mis palabras, no me creo perfecto, he cometido errores, pido disculpas a todos los que en algún momento ofendí”, declaró Nasralla.

Nasralla llegó acompañada de su esposa y diputada Iroshka Elvir, Pedro Barquero y el congresista Jhosy Toscano en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) para someterse a la audiencia pública para ingresar a esta institución política.

Comenzó su deliberación afirmando que su padre escapó de los años de gobierno del general Tiburcio Carías Andino, pero que a él no le interesaba la política.

El expresidenciable recordó que cuando fundó el Partido Anticorrupción (PAC), nunca dejó de lado su pensamiento liberal, ni los estatutos ni la forma de actual.

Incluso recordó que en 2014, se reunió en la ciudad de Miami con personajes liberales como Mauricio Villeda, José Martín Chicas y el empresario Benjamín Bográn para tratar una alianza.

Nasralla agregó que en 2017 conversó con Mauricio Villeda para ver si este último podría ser el candidato presidencial del Partido Liberal, pero que las autoridades partidarias de esa época se opusieron.

Relató que en 2021 quiso volver a intentar para unirse al Partido Liberal, pero que le volvieron a decir que no, y que fue la razón para fundar el Partido Salvador de Honduras (PSH), con el objetivo de salvar el país de que cayera en manos de un narcotraficante.

“Estoy convencido que fui liberal, soy liberal, y moriré siendo liberal, es una decisión definitiva”, exclamó.

Aseguró que si él no es electo como candidato presidencial del Partido Liberal en las elecciones primarias de 2025, apoyará al que resulte ganador.

Por otro lado, confesó que se sintió culpable por quitarles votos a los liberales a nivel presidencial cuando fue candidato en alianza con el Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Yo me siento un poco culpable por la cantidad de votos liberales que perdieron cuando me fui en alianza, pero esos votos liberales hoy vuelven”, garantizó.

Adelantó que si gana los comicios generales, se reunirá con los alcaldes electos el 20 de diciembre para ver cuáles son las necesidades de sus municipios, y ver las actividades prioritarias. AG