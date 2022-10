Nasralla dice que reunión con Redondo debe ser pública y le pide lo llame a él, y no a su esposa Iroshka

Tegucigalpa – Salvador Nasralla, designado presidencial, dijo este martes que es una persona de diálogo y aceptó la invitación que le hizo el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo para reunirse en privado, pero que él prefiere este encuentro, sea público, al tiempo que le sugiere comunicarse directamente con él y no con su esposa, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Iroshka Elvir.

“Creo que tiene que ser una reunión pública, transmitida en los medios de comunicación, yo no tengo nada que ocultar, además en privado quedan muchas cosas a interpretación y se generan malos entendidos, yo soy transparente”, inició diciendo Nasralla en declaraciones a la cadena radial América Multimedios.

Agregó que la invitación de Redondo la vio en redes sociales y que su esposa le contó que se comunicó con ella y él debería comunicarse directamente conmigo porque nos conocemos hace ya más de 20 años y por lo tanto no se necesitan intermediarios, al tiempo que se comprometió en respetar el acuerdo que firmó con Libertad y Refundación.

Según Nasralla, en la reunión también deberían participar otras personas de su confianza, como integrantes de la bancada del Partido Salvador de Honduras, porque se trata de un asunto de interés nacional el que se va a tratar, porque prefiere no tomar posturas unilaterales, sino con los demás miembros de su organismo político.

Refirió que la postura de la presidenta Xiomara Castro y del asesor, Manuel Zelaya Rosales “es pública, entonces no tendría sentido que se haga una reunión en privado, además, ellos conocen cuál es mi postura, será oportuno que expliquen con lo que no están de acuerdo sobre el Plan Bicentenario, igual nosotros con las personas que me acompañen”.

Subrayó que la gente que lo ataca es muy cercana a la presidenta Castro y ella perfectamente podría solidarizarse con él porque se conocen desde los 18 años, además conoce quién soy y cómo pienso, descartó que esté a favor de un nuevo golpe de Estado, que incluso fue de los pocos que se manifestó a favor de Zelaya cuando fue derrocado.

“Eso no es cierto, yo no tengo contacto con los militares y no los conozco”, externó y recordó que en 2017 Zelaya Rosales, dijo que Nasralla fue a Washington para dar información y lo mismo se dice ahora, pero que no tiene ningún contacto ahí para negociar cosas, como sí las negoció él con el Partido Nacional.

“Él negoció con el Partido Nacional para tener participación con Libre en el Consejo Nacional Electoral, a cambio de dejar que nos robaran las elecciones de 2017, también se dijo que yo me fui a arrodillar a Washington, yo solo fui dos veces una para denunciar el fraude electoral y otra para llevar las pruebas, pero no me pararon bola”, reveló.

Dijo además que la presidenta Castro, nunca lo ha llamado ni invitado a un evento, “incluso cuando vino Rafael Correa, Andrés Manuel López Obrador, Kamala Harris, Cristina Fernández, Pedro Sánchez, entre otros, tampoco a los Consejos de Ministros, cuando se sabe que el plan no era ese, sino que yo podría aportar al gobierno”.

“La ruptura de la alianza la hizo pública el asesor presidencial, Manuel Zelaya, que todos sabemos es quien gobierna, pese a que no es una autoridad porque no fue electo por el pueblo, ellos proponen que sea privada y yo que sea pública, soy una persona de diálogo, incluso, si ellos quieren que sea privada, pues que así sea”, exteriorizó. JP