Narcovideo es una prueba de fuego para que Fiscal General se aleje de estigma de que Libre controla el MP

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández calificó este jueves como una prueba de fuego para que el Fiscal General, Johel Zelaya, se aleje de ese estigma que hay en la sociedad, de que el oficialismo del Partido Libertad y Refundación (Libre) tiene el control del Ministerio Público.

“Por lo que hemos visto del Ejecutivo, a partir de la cadena nacional de la señora presidenta (Xiomara Castro), es que evidentemente se señala el narco de los otros, pero no el narco de casa y eso dejó un mensaje muy negativo”, señaló.

Para Hernández, sería triste si el Ministerio Público mantiene esa línea, “creo que el video que vimos fue muy gráfico, está claro que el narcotráfico, tal como nosotros desde la sociedad civil lo veníamos diciendo, penetró las estructuras partidarias”.

(Leer) Narcovideo: “La mitad es para el comandante…”



“El narcotráfico no ve ideología, no ve color, el narcotráfico en Honduras lo que quiso fue cooptar las instituciones. Ojalá no se estén tomando acciones de callar las voces de los buenos fiscales, que no se estén trasladando los buenos fiscales, que no se estén acomodando las piezas del ajedrez para asumir una actitud que no contribuye al fortalecimiento de la justicia”, expresó. VC