Nana Mouskouri, la «camaleón» del canto, cumple 90 y se despide con un último álbum

Atenas.– La cantautora griega Nana Mouskouri, una auténtica leyenda de la música y una ‘camaleón’ del canto, celebra este domingo sus 90 años de edad con la promesa de un nuevo y último álbum y el inminente fin de su larga y exitosa carrera.

«Mouskouri ha sido como un camaleón que ha podido adaptarse a cualquier género musical, su voz ha podido hacer cualquier cosa», dice a EFE Stamatía Gerothanasi, profesora de Musicología en la Universidad de Salónica (Grecia).

«Ha podido cantar desde música clásica hasta música popular o folclórica y además ha sido una excelente cantante de jazz», señala la experta y destaca su «impecable técnica», con la que logra saltar de un género musical a otro con la misma excelente calidad.

Su nuevo álbum, anunciado la semana pasada en una entrevista con el semanario alemán ‘Der Spiegel’, ha despertado una gran expectativa en su tierra natal, y en todo el mundo.

«Mouskouri es una leyenda viva», destaca el diario heleno Kathimerini al anunciar para el día de su cumpleaños un «homenaje» titulado ‘Nana Mouskouri: La vuelta al mundo en 90 años’.

«Nana lo interpretó todo, porque es un espíritu libre: nadie la doma, ni siquiera el tiempo. Todos la abrazaron y quisieron, desde Alain Delon hasta Julio Iglesias, desde Bob Dylan hasta el ex presidente francés Jacques Chirac», recuerda.

Siete décadas cantando

En 70 años de carrera, Mouskouri «publicó más de 200 álbumes personales y vendió casi 350 millones (…) , se convirtió en la cantante griega más famosa del mundo después de Maria Callas», añade.

Nacida en 1934 en la ciudad de La Canea, en la isla de Creta, Mouskouri comenzó su carrera en la década de 1950.

Aunque desde siempre sintió una especial atracción por el ‘bel canto’, fue en la música popular donde alcanzó el mayor éxito cantando en al menos trece idiomas, entre ellos, el español, inglés, portugués, galés, italiano, japonés, chino y corso.

Barcelona fue el lugar de su primer triunfo internacional, en 1960, cuando con el tema «Xipna, agapi mou» conquistó al público del Festival del Mediterráneo.

«Nadie apostaba por una chica tan tímida y encima con gafas», recordaba Mouskouri en una entrevista con EFE en 2002, en la que aseguró que siempre ha sabido muy bien lo que quería hacer.

«Si no, no hubiera sido posible salir con mi pelo lacio y mis gafas negras a un escenario. Tuve que pelearme mucho para hacerlo, pero yo quería ser honesta conmigo misma y mostrarme tal y como soy. Es algo que aconsejo a todos los jóvenes que empiezan», dijo entonces.

Al año siguiente (1961) obtuvo el Oso de Oro de Berlín por la música del documental ‘Grecia, tierra de sueños’ y su primer disco de oro por la canción en alemán ‘Weisse Rosen aus Athen’, galardones a los que siguieron muchos más.

En Estados Unidos grabó un álbum de jazz con Quincy Jones y actuó en televisión junto a Harry Belafonte.

Aunque en su amplísimo repertorio figuran grandes éxitos como ‘Los paraguas de Cherburgo’ (1965) o ‘La dicha del amor’ (1985), quizás su mayor éxito es el tema «Libertad» («Je chante avec toi Liberté») que grabó en 1981 en cinco idiomas.

En 1996 publicó el álbum ‘Nana latina’, que incluye ‘Sé que volverás’, tema que canta con Julio Iglesias.

Convertida ya en una celebridad, Mouskouri, que había reprobado la dictadura militar en Grecia, fue nombrada en 1993 embajadora de UNICEF, y en 1994 fue elegida diputada en el Parlamento Europeo por el partido conservador Nueva Democracia.

Álbum de despedida

‘Happy Birthday, Nana’ es el título del nuevo álbum que publicará como despedida y agradecimiento a sus seguidores. Contendrá una selección de sus grandes éxitos, según reveló la cantante a ‘Der Spiegel’.

Aseguró que prevé concluir definitivamente su carrera en lo que queda de 2024, cuando aún actuará en algunos conciertos más.

«No tengo el derecho de subirme al escenario y no cantar bien, incluso si el público me aplaude por ello (…) No puedo fingir que soy joven y no quiero hacer sufrir a la gente», explicó.

El año pasado la emisora pública griega ERT publicó el álbum ‘Nana Mouskouri Radio Days’, con 24 canciones que grabó la cantautora a principios de la década de 1960 en el entonces Instituto Nacional de Radiofonía, interpretaciones que nunca antes habían sido publicadas. EFE/ir