Nacho, sobre su continuidad: «Tengo que hablar con el club y con mi familia»

Madrid – Nacho Fernández, capitán del Real Madrid, habló sobre su futuro en el club blanco, dijo que no tiene decidida su continuidad y que en las próximas semanas hablará con la entidad madridista y con su familia para decidir si renovará o no su contrato.

«No lo sé. No voy a hablar ahora de mi futuro. Sería una forma de cerrarlo de la mejor manera (ganando la decimoquinta Copa de Europa). Hay semanas todavía para hablar con el club y mi familia. La decisión la tomaré yo», señaló en Televisión Española.

También habló sobre el título que ganó al Borussia Dortmund (0-2): «Ya es Una realidad. Muy feliz y muy orgulloso por todo lo que he conseguido toda mi vida. En esta generación ha sido increÍble llegar a seis finales y ganarlas todas. Es histórico. Muy felices, ha sido algo increíble, se pasa muy mal y el esfuerzo y el trabajo vale la pena. Cuando ha acabado el partido me he emocionado muchísimo. He pensado en el niño que fuiste para motivarte en este tipo de partidos. Es un orgullo ganar títulos aquí», comentó.

Asimismo, narró qué sintió cuando levantó el título al cielo de Londres: «Ha sido un momento único. Había jugado una final, pero me faltaba ser titular. Es una experiencia difícil de contar (levantar el título). Hay que vivirla. Muchas emociones», indicó.

Y destacó que para ganar una Liga de Campeones hay que vivir «una vida de sacrificio» y recordó que lleva una vida «en el mismo club». «Hacemos historia para el Real Madrid y hacemos felices a millones de personas en este mundo».

Por último, habló sobre sus seis títulos, los mismos que Gento, Modric, Kroos y Carvajal: «Estamos ahí ya, hemos cogido a Gento. Era impensable hace unos años. Lo hemos logrado y es lo más importante, que hemos hecho historia para este club», señaló. JS