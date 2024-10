Murray decidirá este lunes si juega Wimbledon

Londres – El británico Andy Murray decidirá este lunes si jugará Wimbledon, después de la lesión que sufrió hace diez días en Queen’s y que le obligó a operarse de un quiste en la espalda.

Murray tiene planeado disputar el torneo individual y también el de dobles junto a su hermano Jamie, pero está apurando hasta el último momento para saber si está bien físicamente y podrá participar en los dos cuadros, solo en el dobles o en ninguno.

«Han sido diez días duros desde Queen’s por la operación en la espalda, que no fue insignificante. He intento hacer todo para estar listo para el torneo, pero no sé si va a ser suficiente. He entrenado dos días, he entrenado un set este domingo. No me siento al 100 % con mi pierna aún, pero cada día está mejorando», dijo el escocés este domingo en rueda de prensa.

«El lunes jugaré otro set y haré una prueba física. Tomaré la decisión por la noche».

Sobre su estado físico, Murray contó que ya no le duele la espalda y que cada día parece más claro que va a poder jugar.

«En dobles tendría que cubrir menos metros, menos distancia. Con el dobles tengo más margen. Quiero salir a jugar y estar a un nivel que me haga feliz, no como me pasó en Queen’s».

Murray no ha puesto una fecha exacta para su retirada, pero sí comentó hace meses que no planea jugar más allá del verano y que sería «ideal» decir adiós al deporte en Wimbledon o en los Juegos Olímpicos, donde ha ganado dos medallas de oro individuales y una plata en dobles mixto. EFE