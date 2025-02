Mulino confirma que hablará el viernes con Trump en plena tensión por el Canal de Panamá

Panamá- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este jueves que tiene previsto mantener una conversación mañana con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en plena tensión por el Canal y con el republicano amenazando con recuperarlo por la supuesta influencia china en la vía interoceánica.

«Me confirmaron hace breves minutos, de parte de un alto funcionario, que mañana conversaré con el presidente Trump, a las 3:30 pm (20.30 GMT)», escribió Mulino en un mensaje en la red social X.

El anuncio se produjo después de que horas antes el presidente panameño advirtiera, durante su rueda de prensa semanal, que la supuesta conversación con Trump era «un tema que no está oficializado» y que se había enterado de la posible llamada por terceros.

«Yo no tengo ninguna confirmación de la Embajada de los Estados Unidos al respecto. Si se da, y así lo comunican, pues se hará. Si no, pues no se hará, no depende de mí», dijo durante la rueda de prensa.

El anuncio sobre la conversación la había hecho el pasado lunes el propio Trump, el mismo día que concluyó la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al país centroamericano.

«Creo que vamos a hablar con Panamá el viernes. Esencialmente, se han comprometido a ciertas cosas, pero no estoy contento con ello», aseguró el mandatario desde el Despacho Oval en la Casa Blanca.

«Estamos intentando llegar a un acuerdo sobre el Canal de Panamá», indicó Trump, que volvió a criticar que la influencia de China en este importante paso marítimo haya aumentado en los últimos años, pese a que Estados Unidos, dijo, lo construyó y equivocadamente lo cedió a Panamá con los Tratados Torrijos-Carter de 1977.

Durante la visita de Rubio a Panamá, y en un amago de intentar bajar las tensiones entre ambos países, Mulino se comprometió a no renovar un importante acuerdo comercial con China sobre la Nueva Ruta de la Seda, y el Canal anunció además que trabajaría con la Marina estadounidense para «optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques» a través de la vía interoceánica.

Sin embargo, la crisis continúa después de que en la víspera el Gobierno estadounidense anunciara la presunta aceptación de la Administración de Mulino de no cobrar peajes a sus buques por el tránsito en el Canal de Panamá, ahorrando así «millones de dólares al año».

Dicha información fue desmentida horas después por la autoridad de la vía acuática así como por Mulino este jueves, que, visiblemente enfadado, calificó el comunicado de EE.UU. de ser una «falsedad (…) intolerable». EFE/lb