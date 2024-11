Muchas decisiones que ha tomado el gobierno han sido equivocadas: Pastor Roy Santos

Tegucigalpa – El pastor evangélico Roy Santos dijo este viernes que lamenta las cosas que están pasando en el país “vemos que el gobierno desde un inicio, comenzó mal”, mientras señaló que priva un sentimiento de venganza y no de justicia.

“Yo siempre he dicho que lo espiritual es clave en el desarrollo de una persona, de un pueblo, de la sociedad misma. Si lo espiritual no está ordenado, vamos a tener problemas”, dijo al referir que el 26 de enero de 2022, en el estadio nacional de Tegucigalpa se tomó un báculo ocultista y no se honró a Dios.

Para Santos, muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno han sido equivocadas. “Yo pensé que íbamos a tener un gobierno que iba a responder a las promesas que había hecho porque habíamos visto el reclamo que se hacía al gobierno anterior y que con la fuerza que ellos venían y el acompañamiento de cogobierno de Salvador Nasralla realmente se iba concatenar algo fuerte, pero fue al revés”, expresó.

El pastor dijo que el gobierno de Libertad y Refundación (Libre) no sólo violenta un principio espiritual, además rompió un pacto con el designado presidencial y eso, “a la sociedad no le gustó”.

«Vemos también ese pensamiento no de justicia, si no de venganza, una persecución que yo le llamo maligna, selectiva, también no ayudó y luego el abuso de poder imponiendo personas, invadiendo y usurpando la institucionalidad, son cosas que han pesado». VC