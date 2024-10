MP apelará resolución que dejó en libertad a dos hombres por muerte de mujer en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán – El Ministerio Público informó este jueves que apelará la resolución judicial que dejó en libertad a dos hombres señalados de la muerte de una mujer en el municipio de Santa Rosa de Copán.

Los imputados son Melvin Jesús Izaguirre Escobar y Julio César López Mejía, acusados por el delito de asesinato.

La víctima fue Ruyth Sarahí Zepeda, que fue asesinada a balazos en el barrio Dolores en Santa Rosa de Copán el 3 de enero.

El ente acusador del Estado había solicitado la modificación del delito de homicidio a asesinato, proponiendo siete medios de prueba, incluido el dictamen preliminar de la autopsia de la víctima, un video grabado por una cámara de seguridad y dictamen balístico de las armas, dando positivo con una de las armas decomisadas.

Sin embargo, durante la audiencia inicial, el juez dedujo que no hubo resultado positivo en las armas y que son otros los casquillos, según el Ministerio Público.

El MP afirmó que todos los indicios salieron positivos.

Además, informó que el juez no considero que el video grabado no es contundente alegando que no se observa bien de como ocurrió el crimen y quien disparó contra la mujer.

En ese sentido, el juez decretó auto de formal procesamiento por el delito de portación ilegal de armas y sobreseimiento provisional por asesinato.

Por lo tanto, anunció que interpondrá un recurso de apelación justificando que existe una prueba vinculante para dictar auto de formal procesamiento por asesinato. AG