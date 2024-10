Mourinho: «Algunos se piensan que soy mago, que soy Harry Mourinho Potter»

Roma – El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, ironizó este sábado al respecto de las exigencias y expectativas que existes alrededor de su trabajo y ensalzó su labor en el combinado ‘giallorosso’, que está a cuatro puntos de la Liga de Campeones, un objetivo «casi imposible».

«Algunos piensan que soy mago, que soy José Harry Mourinho Potter, porque el nivel de expectación es muy alto. Estamos a cuatro puntos del cuarto puesto, estamos luchando por algo que es casi imposible si vemos el nivel de nuestros rivales, pero vamos a seguir», declaró en rueda de prensa. Eso sí, sin el argentino Paulo Dybala, con molestias para el duelo en San Siro ante el Milan de este domingo.

«Tengo que defender a nuestro grupo y decir que es un grupo serio, que trabaja y sufre. Perdimos el derbi ante el Lazio (1-0), nos jugamos el campeonato, estamos a 4 puntos de un objetivo muy importante: vamos a San Siro con todo lo que tenemos y con la certeza de que los chicos lo darán todo», añadió.

La derrota copera ante el Lazio dolió en el seno de la afición romanista, pero Mourinho hizo hincapié en el buen partido de los suyos y en el único ‘Derby della Capitale’ que ha ganado de los 6 que ha disputado.

«El derbi que nosotros ganamos fue un derbi humillante. El resto, en cambio, siempre los hemos perdido por un detalle, un error, arbitral o personal, pero siempre lo hemos hecho con la dignidad de quien lo da todo. Siempre hemos salido con la cabeza despejada», apuntó.

Y, después de decir en rueda de prensa tras el derbi que estaba disgustado con la actuación individual de algunos jugadores, aseguró que en la charla posterior al duelo fue dura y no se dejó nada en el tintero.

«Somos un grupo de gente seria, que sufre. La charla de ayer con los jugadores fue dura, sobre todo para algunos. Colectivamente y defensivamente el equipo estuvo perfecto contra el Lazio, encajando un gol como el que encajaron. Pero en la reunión de ayer no escatimé nada y también hice autocrítica», dijo.

Además, se defendió de las críticas recibidas por tomarse un día libre.

«No acepto de ninguna manera que se cuestione mi profesionalidad, mi dignidad y mi corazón por este trabajo. Si hay un ejemplo perfecto de profesionalidad soy yo. Nunca me he perdido un partido en más de 20 años de carrera, ni un entrenamiento, para mí no existe la enfermedad, el mal humor», explicó.

«Por razones que no voy a explicar aquí necesitaba un día y se lo dije al director y a los propietarios y acordamos que el día después del derbi sería un buen día. Estuve 15 horas fuera de Roma. Me parece ridículo justificar esto», sentenció. JS