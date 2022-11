Monseñor José Antonio Canales hace llamado a la unidad de Honduras

Tegucigalpa – El obispo de la Diócesis de Danlí, El Paraíso, monseñor José Antonio Canales, hizo un llamado a la unidad del país para sacarlo adelante de la crisis que atraviesa.

“En 200 años no se ha logrado un bienestar para los hondureños, el 72 % de la población está en pobreza, dando palos de ciegos, los gobiernos han llegado con intereses particulares, de familia, de grupos, de sectores, pero no con el interés particular de la nación”, indicó.

Lamentó que la mayoría de la población carece de lo esencial.

Agregó que un signo para la unidad del país es la implementación de un plan de nación, con un consenso nacional, este plan debe de continuar sin importar el partido que llegue al poder.

“Honduras cada cuatro años está comenzando y eso se vuelve un atraso, por lo que se recomienda que todos los gobiernos que vengan vayan impulsando el mismo plan de nación, Honduras va a cambiar cuando verdaderamente la amemos”, manifestó.

El obispo reiteró el llamado a los diferentes sectores a implementar un plan de nación para impulsar el país sin distinción de colores políticos, ideologías o religión.

IR