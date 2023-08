MIO-Honduras evalúa proceso de selección de Fiscal General y Adjunto y demanda transparencia

Tegucigalpa- La Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras), evaluará la etapa final del proceso de selección del Fiscal General y su Adjunto, por lo que esperan que el mismo sea transparente.

Entre las labores que la Misión desarrollará están el acompañamiento técnico y de recomendaciones, en la etapa final de elección del proceso de selección de los altos fiscales, que realizará el Congreso Nacional.

Asimismo, la misión realizará junto a la sociedad civil, un balance del trabajo de la Junta Proponente e identificará los desafíos de la etapa final del proceso.

El equipo de la MIO-Honduras, está integrado por Edison Lanza, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Claudia Martin, codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y profesora residente de la Facultad de Derecho de American University (Washington D.C); Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y Jaime Arellano, ex director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), ex viceministro de Justicia de Chile y socio fundador de Justicia Latinoamérica (JUSLAT), que también es el secretario ejecutivo de la Misión.

En ese sentido, Jaime Arellano dijo que esperan que el proceso sea transparente ya que no hay una ley que regule el proceso.

“Nosotros llamamos al Congreso que cumpla con el proceso que culmina el 1 de septiembre ya que esta una lista de cinco aspirantes que optan al cargo”, indicó.

Sostuvo que este día han sostenido reuniones con la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), y esta tarde se reunirán con los diputados del partido Salvador de Honduras (PSH).

Agregó que se tienen previstas reuniones con las bancadas de los partidos Liberal y Nacional, así como el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. IR