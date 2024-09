Ministros de Sedesol y Gobernación amenazan con renunciar porque la presidenta no pone orden

Tegucigalpa – Los ministros José Carlos Cardona y Tomás Vaquero, de Sedesol y Gobernación, respectivamente, reconocieron que la situación de ataques contra el diputado Jorge Cálix es un tema político y amenazaron con renunciar si la mandataria Xiomara Castro “no pone orden en su casa”.

Este domingo circuló en la red un audio de una conversación telefónica entre ambos funcionarios del gobierno, en la cual mostraban su malestar por el comportamiento de su colega de Finanzas, Marlon Ochoa, que habló de falta de transparencia en el Instituto de la Propiedad (IP), de cuyo consejo directivo los dos primeros sin integrantes.

El inicio del audio muestra primero a José Carlos Cardona expresando que ellos “por tirárselas de superhéroes, salen con pendejadas de decir, las cosas que quieren hacer daño a Jorge Cálix, porque al final es todo un tema político”.

Cardona dijo que la presidenta Xiomara Castro habló con Lucy Salgado, quien es exdirectora del Instituto de la Propiedad (IP), para decirle que ella era la encargada de la institución y que Jorge Cálix no tiene nada que ver.

Continuó diciendo que “un cerote”, en referencia a la denuncia hecha por el ministro Ochoa ante el Ministerio Público, habla que hay falta de transparencia en el IP.

Tomás Vaquero le responde a Cardona que iba buscar un contacto, y le solicitó que no interpusiera su renuncia.

A lo cual, el ministro de Cardona dijo que la mejor opción que ellos dos renunciaran para que no le ensucien los nombres y que el gobierno tiene otro objetivo.

“Yo tengo una vida que vivir después de la política, no tengo pisto ni para un abogado, estoy haciendo esto por mi amistad con la presidenta (Xiomara Castro), pues si ella no pone orden en su casa, no voy a ir preso por un pendejo que anda inventando”, aseveró.

Reacciones posteriores

El ministro Vaquero fue el primero en reaccionar a este audio filtrado, mediante su cuenta personal de “X”, y confirmó la veracidad de la conversación y denunció que hubo una intervención telefónica.

“Hemos sido víctimas de una intervención telefónica en la que expresábamos nuestra preocupación por la situación en el Instituto de la Propiedad y por la falta de cumplimiento de la orden en aquel momento de apartar al diputado Jorge Calix de las decisiones en la institución”, publicó.

El Ministro @jcardonaerazo y yo hemos sido victimas de una intervención telefónica en la que expresábamos nuestra preocupación por la situación en el Instituto de la Propiedad y por la falta de cumplimiento de la orden en aquel momento de apartar al diputado Jorge Calix de las… — Tomás Vaquero Morris (@TomasVaqueroM) June 17, 2024

En referencia a las renuncias que se mencionan en la conversación, alegó que depondrá su cargo como miembro de la junta directiva del IP.

Explicó que el motivo de renunciar a su cargo en la junta directiva del IP era para manifestar su desacuerdo con que Jorge Calix y su grupo controlaran la institución.

Posteriormente, José Carlos Cardona también reaccionó al audio descartando que haya conspiración en contra de Cálix y su grupo.

“Nuestra preocupación era que la institución y sus mandos medios no tenían «control de la casa», de las decisiones políticas y accionar de quienes detrás mandaban en el Instituto de la Propiedad”, argumentó.

Nunca ha habido tal conspiración contra Jorge Calix ni su grupo.

Nuestra preocupación era que la institución y sus mandos medios no tenían "control de la casa", de las decisiones políticas y accionar de quienes detrás mandaban el Instituto de la Propiedad.

La… https://t.co/qjxGq9PYhK — José Carlos Cardona Erazo (@jcardonaerazo) June 17, 2024

Sobre la filtración de la llamada, indicó que fue intervenida, manipulada y no explica toda la situación, “es una bajeza, pero nosotros somos transparentes”.

Ambos funcionarios concluyeron sus publicaciones en la red X afirmando que siguen firmes en sus cargos y comprometidos con la administración de Xiomara Castro. AG