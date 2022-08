Sabillón sobre amenaza de MS-13 a expresidente JOH y su familia: “les alertamos, estamos investigando”

Tegucigalpa – Ramón Sabillón, titular de la Secretaría de Seguridad, dijo este martes que hasta el momento no hay nada concreto sobre supuestas amenazas de muerte de la Mara Salvatrucha (MS-13) al expresidente Juan Orlando Hernández y su familia “les alertamos, estamos investigando, pero no hay nada concreto hasta ahora”, dilucidó.

– No se trata de una amenaza grande, pero hay que ser cautelosos, dijo.

Añadió que “por protocolo comunicamos a las personas, asesoramos para que incrementen sus esquemas de seguridad, sin embargo, se le ha dado otra connotación, pero estrictamente hemos indagado estos detalles que ellos expresa (familia del expresidente), en base a un análisis técnico y científico, no se encontraron hechos concretos a surgir una amenaza potencial”.

Sabillón refirió que no se trata de una amenaza grande, pero hay que tener cautela “esperamos que esto no pase a más, hemos alertado porque ese es el protocolo en estos casos, nosotros proseguimos con otros esquemas para mejorar cualquier condiciones y repito nada en cuando se apunta por sus hechos pasados y no hay nada concreto respecto a una verdad científica.

En ese sentido, subrayó que el tema está en observancia y vigilancia permanente a estos grupos criminales que podrían estar amenazando a la familia Hernández, que además están analizando el circuito de la información, ya que no solo pueden quedarse con la versión de una de las partes y hasta el momento no se ven conclusiones concretas sobre una amenaza real.

“Estamos abordando el tema con toda la responsabilidad que requiere, siempre hay protocolos que se activan por alguna versión, un comentario o mensajes, sobre elementos técnicos y fuentes humanas que tenemos, si hay alguna medida que tomar, entonces tenemos que alertar aunque tengan un esquema de seguridad proporcionado por el Estado”, explicó.

Finalizó diciendo que como Secretaría de Seguridad, han cumplido con su deber de servir y proteger, que aunque no se trate de algo en concreto, se han hecho saber los factores de riesgo a los que podrían estar expuestos.

Recién se conoció de supuestas amenazas de la MS-13 al expresidente hondureño, extraditado este año a Estados Unidos por supuestos delitos relacionados al tráfico de drogas, las mismas vendrían de pandilleros presos en la misma cárcel donde está recluido Hernández, también se dijo que las intimidaciones incluyen a su familia que reside en Tegucigalpa, capital de Honduras. JP