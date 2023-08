Ministro de Salud es “intolerante, inepto y no ha hecho nada”, señala doctor Umaña

Tegucigalpa – El ministro José Manuel Matheu, ha dado un giro de 180 grados desde que está en la Secretaría de Salud, es el mejor alumno de Libertad y Refundación (Libre), porque se ha vuelto intolerante y responde con ataques a quienes le dicen la verdad, acusó el doctor Carlos Umaña, al titular de la SESAL.

La situación en salud no debería estar en precariedad ya debería haber mejorado, pero el ministro se ha vuelto totalmente intolerante y le aprendió ya a los funcionarios de gobierno que cuando le dicen las verdades empieza a atacar a connotados médicos incluyendo su servidor, agregó.

“Intolerante, inepto y no ha hecho nada y más bien debería dar un paso al costado y allá lo esperamos en el Congreso Nacional”, increpó el galeno.

Seguidamente dijo que en Salud ya no deberían estar con excusas porque les dejaron el dinero y el pueblo sigue jorobado.

“Considero que le quedó grande la camisa, y está escudado en lo de los hospitales nuevos y ha dejado prácticamente delegada su principal responsabilidad que es cuidar la salud del pueblo hondureño”.

Seguidamente criticó que hasta en ese tema en el que se ha escudado que es la construcción de nuevos hospitales ya le pusieron hasta una chaperona (comisionada de nuevos hospitales), lo que es grave para él porque denota que no le tienen la suficiente confianza.

A renglón seguido repitió que el ministro de Salud es “un tipo que se ha vuelto intolerante con un super ego”.

No obstante, el galeno aceptó que su colega que dirige la SESAL ha enfrentado algunas adversidades, pero no ha sabido sortear las mismas, para el caso desde el principio no debió aceptar que se quitaran los fideicomisos para la compra de medicamentos, y aunque él se opuso al principio pronto se acomodó.

También criticó que se siguen haciendo compras directas de medicamentos cuando desde octubre del año pasado él había anunciado licitación para el 2023, pero también cambió de opinión y decidió hacer compras directas.

En este punto el doctor Umaña recordó que se le advirtió al doctor Matheu, no hacer compras directas tan grandes porque los proveedores no tienen suficientes inventarios para suplir las mismas y por ello es ahora el retraso para el abastecimiento de medicamentos.

Finalmente, lamentó que van en el mismo camino para el 2024 porque no se ve indicios de una licitación y en ese sentido reiteró que al doctor le queda grande la camisa y debe regresar a su curul en el Congreso Nacional. LB