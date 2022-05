Ministro de Salud dice que con compras directas demostrarán que no son ladrones

Tegucigalpa – El secretario de Salud de Honduras, José Manuel Matheu, dijo estar consciente del pensar de la población sobre la aprobación de compras directas, pero afirmó que demostrarán que no son ladrones.

“La gente cree que todo el mundo es ladrón y a mí no me molesta que piensen eso, pero vamos a demostrar y convencer con la guía de Dios que nosotros no somos iguales de ladrones”, manifestó el funcionario a periodistas en Tegucigalpa.

Detalló que invertirán 610 millones de lempiras en medicamentos básicos para dotar a toda la red de hospitales públicos del país.

Reveló que actualmente solo cuentan con el 26 % de abastecimiento de medicamento ya que la administración anterior no realizó la licitación para este año.

Sin embargo, a través de la aprobación de los decretos de emergencia que permiten las compras directas se comprará en un corto tiempo los medicamentos necesarios.

Adelantó que se comprará a todas las droguerías y no a ninguna en particular, por lo que todas las empresas distribuidoras de medicamentos pueden participar en la licitación.

Advirtió que el recurso económico se manejarán a través del fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca).

Lo anterior permitirá brindar y garantizar transparencia en el proceso de compras directas. (RO)