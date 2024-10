Ministra de Salud justifica retraso en pago a empleados del Hospital Escuela por fallo en Recursos Humanos

Tegucigalpa – La ministra de Salud, Carla Paredes, respondió este jueves al reclamo de empleados del Hospital Escuela que denunciaron atrasos en el pago de sus salarios. Según explicó la funcionaria, la demora se debe a un cambio en la administración de planillas y un error en el departamento de Recursos Humanos del principal centro asistencial del país.

“No se les debe seis meses; se les debe el mes de octubre. Hasta septiembre se les pagaba directamente como siempre, a través del Banco Central. La planilla fue transferida a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) este mes de octubre, como el último paso en la transición del hospital para evitar que las cuentas se paralicen”, afirmó la ministra.

Paredes también reconoció que el departamento de Recursos Humanos del Hospital Escuela cometió un error al enviar los documentos incompletos de algunos empleados, lo que ha afectado la puntualidad del pago.

No es fácil el trámite cuando son cuentas corporativas como las del Hospital Escuela y a eso hay que agregar que, “reconocemos el fallo catastrófico del departamento de Recursos Humanos del Hospital Escuela que acusaba que no los aceptamos los expedientes y es verdad, es cierto que no aceptamos esos expedientes porque les faltaba hasta la identidad de los empleados”, indicó la ministra.

Según explicó, los pagos debían realizarse el 20 de octubre, por lo que el retraso acumulado es de 10 días.

La ministra Paredes defendió que el gobierno había hecho un “gesto heroico” al cambiar el estatus laboral de muchos empleados, pasando de contratos temporales a acuerdos permanentes. “No están diciendo la verdad. Estos mismos que hoy protestan tuvieron miles de problemas en administraciones anteriores sin salir a la calle, y ahora se quejan por 10 días de atraso y parece que viven en la calle”, añadió.

En medio de la inconformidad de los empleados, la viceministra de Salud, Nerza Paz, se hizo presente al Hospital Escuela, para dialogar con los quejosos y anunció que los pagos se realizarán de manera gradual, ya que es necesario registrar a cada empleado en el sistema financiero del Estado. «Se les va a pagar por partes porque hay que subir ficha por ficha de cada empleado», explicó Paz, aclarando que este procedimiento es parte de los requisitos administrativos.

Según las autoridades, se espera que el pago se complete antes del sábado, con el apoyo de la Dirección General de Servicio Civil y la Secretaría de Finanzas, para satisfacer las necesidades de los empleados. LB