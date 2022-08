Migrantes de paso por Honduras, esquilmados por comerciantes

Tegucigalpa – Nicaragua y Honduras no aceptan pagos con la moneda de su país, todo lo cobran en dólares a los migrantes, denunció a Proceso Digital José Córdova, un venezolano que transita por el país en su ruta hacia Estados Unidos.

-Solo Costa Rica los deja transitar libremente y los cobros los realizan con su moneda.

José salió de Venezuela junto a su esposa Yanira, ambos tomaron la ruta migratoria en su sueño por alcanzar una vida mejor.

La pareja emigró de Venezuela desde el 10 de julio, donde incursionaron en la Selva de Darién donde lograron pasar pagando cantidades de dinero que oscilaban entre los 40 y 45 dólares para ser trasladados por cada campamento, ahí les cobraban la comida a cinco dólares cada tiempo.

También pagaron una canoa donde les cobraron 40 dólares a cada uno por pasarlos hasta otro punto estratégico.

“Abusan demasiado, hay mucho abuso, todo es plata, plata, plata de donde va a sacar uno si uno viene caminando por la falta de dinero”, sostuvo José.

Relató que en el único país que los dejaron transitar libremente fue Costa Rica, donde solo gastaron en alimentación y alojamiento en donde les cayera la noche, unas veces les tocó al aire libre dormir en un parque.

En Costa Rica les cobraron la alimentación y lo que uno pudo comprar con su moneda, indicó.

Agregó que en Nicaragua hasta los niños pagan salvoconducto, muchas personas que salimos al mismo tiempo de Venezuela y traigan menores les cobraron, arguyó.

Recordó que el accidente ocurrido en Nicaragua, donde murieron 13 de sus connacionales, fue por exceso de personas y “no es que cobraban barato, son alrededor de 50 dólares los que uno paga y a veces hay que agarrar hasta tres o cuatro buses porque abusan de los migrantes”, expresó.

En cuanto en Honduras sostuvo que no le cobraron el salvoconducto porque demostraron que no andaban dinero y las asociaciones en Danlí están apoyando con el pago del autobús hasta Tegucigalpa, “pero acá estamos varados, tenemos tres días porque el bus de Copán nos cobra 30 dólares el pasaje y no tenemos cómo pagar el tiquete”.

Dijo que cuando ingresaron al país, de Trojes hasta el empalme les cobraban 35 dólares y un señor en un camión cobraba 40 dólares por la misma ruta.

En ese sentido, dijo que mejor caminaron hasta Danlí, porque no tenía dinero para poder pagar, “puestos en Danlí un sacerdote les brindó su mano y los dejó alojarse por una noche y les dio alimentación, el día siguiente fuimos a las oficinas de Migración donde nos dieron un salvoconducto de cinco días y nos enviaron a Tegucigalpa, ahora estamos varados acá porque no tenemos cómo comprar el boleto de 30 dólares para cruzar a Guatemala”, manifestó.

“Uno viene por todo el camino y nos vienen desangrado el poco dinero que uno puede traer, es triste que nos hagan esto porque nosotros somos migrantes, no turistas, un bote con agua lo cobran a ocho dólares, todo lo que uno pueda adquirir es con dólares y de donde vamos a sacar dinero, esperemos que almas caritativas pasen por acá y nos ayuden, porque hasta el salvoconducto se nos va a vencer”, apuntó.

El caso de la pareja de José y Yanira se repite diariamente con migrantes de diferentes nacionalidades que intentan cruzar el país en busca de su sueño americano.

Los migrantes hicieron un llamado a las autoridades y a la población hondureña que no abusen en los cobros ya que de Honduras salen miles de personas en busca de cumplir también su sueño y son tratados igual o peor como los tratan a ellos.

Cobro suspendido por 90 días

Justamente 90 días después de su aprobación en el Congreso Nacional fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto 42-2022 que concede amnistía migratoria a los migrantes en tránsito por Honduras, mismo que entró en vigencia el 3 de agosto.

Es oportuno mencionar que el pasado 03 de mayo, el Congreso Nacional aprobó un decreto de Amnistía Tributaria que beneficiaría a miles de migrantes, entre ellos, mujeres, niños y adultos mayores procedentes de África, el Caribe, Centro y Suramérica, que transitan por el país, sin embargó, el mismo requería de la sanción por parte del Poder Ejecutivo y su posterior publicación en el diario oficial.

Sin embargo, esta acción tardó 90 días, es decir tres meses, lo que generó inconformidad en los grupos defensores de los derechos de los migrantes.

La sanción administrativa equivale a 236 dólares (5 mil 789 lempiras con 76 centavos), multa aplicada a todo adulto extranjero en condición irregular, pero por un periodo de 90 días se debe de dejar de realizar este cobro a los migrantes que ingresan al territorio nacional.

Más de 11 mil migrantes ingresaron en julio

Solo en el mes de julio ingresaron de forma irregular al país 11 mil 275 migrantes informó el Instituto Nacional de Migración (INM) a través de su plataforma digital. 17 % de los ingresos corresponden a menores de edad, según los registros oficiales.

Del total contabilizado por las autoridades migratorias, 7 mil 369 son de origen cubano. El segundo grupo notorio es el de venezolanos con 2 mil 180 y el resto corresponden a Ecuador, Haití, India, Colombia, entre otros.

De este grupo de migrantes, el 8.47% son niñas y el 9.27% corresponde a niños, muchos de ellos no acompañados.

Ola de migrantes

Cifras del INM establecen que, de enero a mayo del 2022, alrededor de 38 mil personas migrantes irregulares transitaron por territorio hondureño.

El incremento de migrantes irregulares, en el año 2022, en tránsito por Honduras, fue notorio a partir de la segunda quincena de marzo, del presente año, al registrarse, entre el 14 de marzo y el 29 de mayo, unas 31 mil 817 personas de diferentes países, que representan un aumento del 84 %.

Se estima que el flujo migratorio por Honduras, desde el año 2014 a mayo del 2022, abarca unas 163 mil 779 personas, procedentes de Cuba, Haití, Venezuela, Camerún, el Congo, Ecuador, Eritrea, Bangladesh, Somalia, República Dominicana, Angola, China, Senegal, Colombia, Ghana, Nicaragua, y Brasil.

Durante este periodo alrededor de 8 mil 936 niños menores de 10 años han transitado por Honduras al igual que unos 778 adultos mayores de 60 años.

Construcción de albergue en Danlí

El director ejecutivo del INM, Allan Alvarenga Gradis, anunció la construcción de un centro de procesamiento y albergue temporal para migrantes en situación irregular, que funcionará en la ciudad de Danlí, El Paraíso, con el que se espera atender entre 300 y 400 personas diarias, y brindar la protección en particular a los niños y niñas migrantes.

La atención es primordial a los menores migrantes cumpliendo con sus derechos que establece la Convención Universal de los Derechos del Niño, sostuvo.

Al menos cuatro muertes de migrantes, de diferentes países, entre ellos, dos niños, en tránsito por El Paraíso, zona oriental de Honduras, registra la delegación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) en ese departamento, en los últimos once meses.

Por su posición geográfica Honduras es un país de tránsito para miles de migrantes que buscan llegar a países del norte de América como México y Estados Unidos.

IR