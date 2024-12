Miércoles de Ceniza, invitación a reflexión y conversión

Tegucigalpa- Con el Miércoles de Ceniza se marca el inicio de la Cuaresma, que es el camino de oración hacia la conversión.

La imposición de este sacramental, le recuerda al cristiano que está en camino de conversión y, aunque es propia de la Cuaresma, no significa más que la Eucaristía, aclaran los sacerdotes.

El Padre Juan Ángel López, Párroco de la comunidad Sagrado Corazón de Jesús de Tegucigalpa, afirma que este “es un sacramental, una práctica muy bonita, pero que, si no se acude a ella, no es el fin del mundo”. Esta aclaración radica en el sentido de que muchas personas piensan en esta acción como algo que da “buena suerte” al recibirlo, o le traerá una catástrofe de no hacerlo.

También se explica que la imposición de la ceniza, no se refiere a una marca que deba portarse para demostrar que se profesa la fe católica, es más bien un signo que busca ahondar en la vida del ser humano, situándose en un camino de conversión que implica la renuncia al mal.

Una de las frases que contiene el rito de la imposición de la ceniza es “del polvo eres y en polvo te convertirás”, con esto se recuerda al fiel que su vida depende de la voluntad de Dios y que es como un soplo, como fue creada puede ser quitada.

De igual forma es importante aclarar que, a pesar de ser una de las Eucaristías más concurridas del Año Litúrgico, el Miércoles de Ceniza no es una fiesta de precepto, como sí lo son los domingos, las fiestas del Señor y las solemnidades. De manera que, si un católico no puede participar por motivos de fuerza mayor, no incurre en pecado.

¿Es o no obligatorio el ayuno el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo?

En cuanto a esta interrogante que muchos se hacen, se explica que la Iglesia Católica regala a todos sus fieles el tiempo litúrgico de la Cuaresma, tiempo de penitencia, ayuno y oración, que son actos que preparan al humano para la reconciliación con Dios y el perdón de sus pecados antes de llegar a la Semana Santa.

Pero la pregunta principal ¿Es obligatorio ayunar? Pues aquí te dejamos los parámetros necesarios que el Código de Derecho Canónico, en el libro IV en su capítulo II dicta para el penitente. En su numeral 1251 dice:

“1251 Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y abstinencia se guardarán el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”.

Eucaristía

Este día la iglesia ofrece distintos horarios desde la primera hora para que todos los cristianos que puedan asistan a la eucaristía y la imposición de la ceniza.LB