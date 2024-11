Mientras sigamos permitiendo políticos corruptos, Honduras no saldrá adelante, opina analista

Tegucigalpa – Honduras lastimosamente está sometida con un sistema incapaz de dar respuestas, con políticos corruptos que se dan baños de pureza y se las dan de santos y luego llevan a problemas como lo que está pasando ahora en New York, con el expresidente Juan Orlando Hernández, planteó el analista político Luis León.

“Juan Orlando Hernández es el ejemplo de todo lo que no debe volver a pasar”, externó León.

A renglón seguido, dijo que independientemente si Hernández es declarado culpable o no culpable, Honduras no puede volver a pasar un proceso de un expresidente, de policías, de ministros o de autoridades partidarias señalados, procesados o enjuiciados.

Prosiguió que mientras sigamos funcionando alrededor de políticos que no tengan credibilidad y estén cuestionados, no se saldrá adelante; es claro que no se quiere que sean santos porque santo solo Jesús, pero que no se puede permitir tener políticos corruptos, narcotraficantes, golpeadores de mujeres o lavadores de activos.

Aunque deben pasar muchos años Honduras debe reconstruirse a través de procesos culturales, jurídicos y de aplicación de la norma judicial.

Pero “mientras no logremos construir una clase política mínimamente honesta, que mínimamente estén pensando en la voluntad y necesidad del pueblo hondureño y mientras no se haga un proceso de depuración Honduras no va a salir adelante”, zanjó. LB