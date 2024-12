Midence Oquelí acepta cargos de narcotráfico, pero rechaza otros delitos en EEUU

Tegucigalpa/New York – El exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios participó este lunes en una segunda audiencia en la corte neoyorquina, donde aceptó cargos relacionados al narcotráfico, pero rechazó otros que lo ligan con Los Cachiros, así como haber participado en asesinatos y torturas en Honduras.

– La sentencia para Midence Oquelí se programó para marzo de 2025 en una fecha por definir. La defensa pidió tiempo para presentar algunos documentos solicitados a Honduras, así como la posibilidad de introducir otro testimonio.

– El Cachiro Devis Leonel Rivera reafirmó que entregó sobornos a políticos hondureños.

La audiencia de este lunes se extendió por dos horas y media en la Corte del Distrito Sur de New York, EEUU. El excongresista hondureño se declaró culpable por conspiración para la introducción de cocaína a la nación del norte, pero no acepta su participación en asesinatos, torturas y secuestro de las víctimas, además que no era socio de las empresas pertenecientes a Los Cachiros y que fueron sancionadas por el Departamento de Estado a través de la OFAC, y que tampoco recibió sobornos para personajes políticos.

La Fiscalía de EEUU anunció la presentación de transcripciones utilizadas en el juicio al otro exdiputado Fredy Nájera y de Ramón Matta Waldurraga, como parte del paquete de evidencias.

[Audiencia 1] Líder de Los Cachiros confiesa que sobornó a políticos de Libre, PN y PL

La jornada se desarrolló con el contrainterrogatorio de la defensa, abogada Kristen Santillo, para el exdiputado hondureño acusado por delitos de narcotráfico. Se le consultó detalles de los asesinatos y cómo Los Cachiros se enteraban de la ubicación de sus víctimas.

Santillo en una de sus intervenciones preguntó: “Señor Rivera, usted está diciendo que su primo Midence ordenó asesinar al periodista debido a una historia que lo vinculaba con Los Cachiros, ¿verdad?”, a lo que Devis Leonel contestó: “Los periodistas hablaron mal de Midence”.

Santillo: Pero otros periodistas fueron asesinados, ¿no?

Devis: Sí.

Seguidamente, indagó a Devis si alguna vez tuvo un teléfono celular mientras estuvo en la cárcel, a lo que el capo contestó que sí, aproximadamente lo tuvo en poder 20 días. Desde el aparato podía llamar a quien quisiera, pero cuando fue descubierto fue trasladado entre seis u ocho meses a la SHU (unidades de alojamiento especial).

El defensor Santillo quiso reproducir una llamada del Cachiro con su esposa, pero el juez Lewis Kaplan se negó porque no habla español. También ofertó un audio de una entrevista con Javier Rivera Maradiaga, pero el fiscal David Robles estimó que era irrelevante porque no estaba contemplado como un testigo.

[LEER] Midence Oquelí, el aliado de Los Cachiros que se escondió por casi cinco años en el Caribe

El líder Cachiro, Devis Leonel Rivera Maradiaga confesó que Midence Oquelí le informaba sobre la ubicación de las víctimas para proceder a ejecutarlos.

El fiscal cerró su intervención preguntando al Cachiro si vio a Midence Oquelí disparando a algunas de las víctimas, a lo que respondió que sí. Asimismo, si para estas actividades criminales contaban con el apoyo de otros políticos hondureños, a lo que también contestó afirmativamente: “Sí, señor”.

La corresponsal del juicio, Carolina Meléndez, que estuvo en los dos días de audiencia -la del pasado jueves y la de este lunes- confirmó que en ambas citas judiciales no se presentó una lista de diputados hondureños como ha trascendido en algunos medios de prensa.

La sentencia para Midence Oquelí se programó para marzo de 2025 en una fecha por definir. La defensa pidió tiempo para presentar algunos documentos solicitados a Honduras, así como la posibilidad de introducir otro testimonio. El juez otorgó el plazo al 23 de diciembre. JS

*** Con reportes informativos de la abogada Carolina Meléndez y del periodista Matthew Russell Lee de Inner City Press.