Michael Chirinos nominado en premio Puskas de la FIFA

Tegucigalpa- El jugador de Olimpia y Selección de Honduras Michaell Chirinos fue nominado por el gol anotado a Costa Rica para el premio Puskas de la FIFA 2024 en un hecho histórico para el país.

– Chirinos se convierte en el primer hondureño en ser nominado en esa categoría.

La reacción del jugador no se hizo esperar tras conocer la noticia y en sus redes sociales escribió “Gracias papá Dios”, por esta bendición al margen si gana o no.

Chirinos es figura en su equipo y en la Selección Nacional por lo que los hondureños se volcarán a votar por el jugador.

Y es que el hecho de ser tomado en cuenta es algo importante en la carrera de un jugador hondureño que ha luchado para estar en lo más grande, ya sea a nivel local o internacional.

Como es premio por votación popular al ser nominado, los hondureños deben seguir los siguientes pasos.

1- Entrar a la página de The Best de la FIFA

2- Crear un usuario

3- Buscar la categoría The FIFA Puskás Award

4- Votar por Michaell Chirinos. IR