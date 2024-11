“Mi sentimiento al Olimpia será hasta morir”, dice abuela de 87 años que se viralizó celebrando el pase a la final

Tegucigalpa – La abuela olimpista de 86 años, que se hizo viral celebrando los cuatro goles de su equipo el pasado sábado en las semifinales ante Motagua, confesó que cada vez que juega el Club Olimpia se truena los dedos para que los jugadores ganen. Dijo que ama a su equipo y que no duda serán campeones en la final contra Marathón.

– Es sobreviviente de cáncer, utiliza marcapasos, pero su fe sigue intacta, más aún cuando de su equipo Olimpia se habla.

– El club Olimpia la invitó el próximo domingo a presenciar en el Estadio Chelato Uclés el primer duelo de la final ante Marathón.

Doña Elisa Amador, residente en Sabanagrande, Francisco Morazán, concedió una entrevista a los noticieros Hoy Mismo de la Corporación Televicentro. La octogenaria, que cumple 87 el próximo 20 de julio, Día del indio Lempira, contó que es una paciente sobreviviente de cáncer y pidió a todos que se encomienden a Dios para que les solucione los problemas.

Dijo que el triunfo del pasado sábado fue su regalo de Día de la Madre de su equipo Olimpia al eliminar a su archirrival Motagua del actual Torno Clausura.

“Soy fiel a Olimpia y dije yo: ‘Olimpia tiene que ganar’, aunque vaya perdiendo siempre digo que va a ganar, para mí es el mejor”, expresó lucidamente.

La anciana, de 86 años, dijo que desde que tenía 20 años se convirtió en aficionada del club Olimpia. “Cuando me casé, recuerdo que mi suegra era olimpista y como antes no había televisores, entonces había que escuchar los partidos en radio. Ponían el radito y todos nos poníamos a escuchar alrededor, y gozábamos cuando ya ganábamos”, reseñó con alegría.

Doña Elisa tiene nueve hijos: seis mujeres y tres varones, además de 24 nietos, 20 bisnietos y un tataranieto. Todos son olimpistas, no han cabida para aficionados a otro equipo de fútbol.

Apuntó que uno de sus nietos le preguntó una vez qué haría si le regalaría una camisa del Motagua, a lo que le respondió: “yo no lo agarraría porque como no es de mi equipo no la puedo agarrar”.

“Vamos por esa copita”, dijo con una singular risa que contagia a cualquiera. Doña Elisa ha sido testigo de las 37 ligas de Olimpia desde 1965 que se inauguró la Liga Nacional.

La familia describió a doña Elisa como una amante del fútbol y que pasa horas en la televisión viendo partidos, igualmente es una mujer lúcida que le gusta hacer tamalitos y consentir a sus parientes. JS