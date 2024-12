Mi inclusión en la Lista Engel es una acción de radicales del Partido Demócrata para tener un dominio en la región, según Ebal Díaz

Tegucigalpa – El exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, manifestó este lunes que no hay justificación para que fuera incluido en la Lista Engel es una “palanca política” de radicales del Partido Demócrata para tener un dominio en el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Son falsas acusaciones en mi contra, creo que esa Lista Engel es una palanca de orden político que usan algunos grupos contra la clase política para dominar su accionar en el Triángulo Norte de Centroamérica”, declaró a la emisora Radio América.

Este fin de semana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó al exministro de la Presidencia en la Lista Engel por manejar fondos públicos del Estado en programas de vivienda que no se desarrollaron.

Sobre estos señalamientos, el exfuncionario radicado en el exilio en Nicaragua descartó que haya manejados fondos del Estado para programas de vivienda dedicado a damnificados a los huracanes Eta y Iota.

Contó que el único programa que se manejó en ese tiempo para los damnificados de estos dos huracanes fue el financiamiento de mil 200 millones de lempiras.

Díaz señaló que estos fondos fueron trasladados de la Secretaría de Finanzas a la unidad coordinadora de proyectos que era el ente encargado de llevar las obras.

Alegó que él nunca formó parte de la unidad coordinadora de proyectos y que en el momento que se empezó a ejecutar estos recursos, él ya no era funcionario del Estado.

Cómo se me puede achacar el manejo de fondos públicos de programas de vivienda si ya no era funcionario, preguntó.

Indicó que la mayor parte de los mil 200 millones de lempiras quedaron disponibles para que fuera utilizado por el actual gobierno.

El exfuncionario remarcó que su inclusión en la Lista Engel forma parte de una acción política de gente radical del Partido Demócrata que está incrustada en el Departamento de Estado.

“Como jugadores de naipe quieren que son, pegarle al gobierno actual de Honduras, pero para que no se vea tan inclinada la balanza de pegarle a Libre, me incluyeron en esa lista”, aseveró.

No hay justificación no hay combate a la corrupción me toca ser víctima de este juego, agregó.

Asimismo, compartió las visiones de la población de que existe una “miopía política” cuando hay una contradicción entre la clase política en el momento que se incluye a opositores y sus allegados.

Díaz criticó a miembros del Partido Nacional que celebran la inclusión de sus opositores cuando en esa lista hay expresidentes que han formado parte de esta institución política.

Recomendó a la clase política que se olvide de la Lista Engel vaticinando que cualquier partido político que esté en el poder les incluirán a varios de sus miembros. AG