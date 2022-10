Menor de 11 años es ejecutado en Lempira

Tegucigalpa– Un menor de 11 años fue ejecutado en las últimas horas en Gracias, Lempira, occidente de Honduras.

Lucia Aguilar, madre del menor, dijo que su hijo de nombre Juan le dijo que iba para la pulpería y no regresó.

Fue hasta esta mañana que le avisaron que su hijo estaba sin vida a la orilla de la carretera atado de pies y manos y con disparos en su cuerpo.

La madre del menor sostuvo que su hijo le decía que sujetos lo amenazaban.

Relató que otro de sus hijos de 14 años desapareció desde el 15 de julio de 2021 y hasta la fecha no sabe su paradero.

Aseguró que interpondrá las denuncias que sean necesarias para que la muerte de su hijo no quede en la impunidad.

“No sé qué está pasando con mi familia, solo me queda un hijo ya ojala que no me lo maten también”, dijo doña Lucia con lágrimas en sus ojos.

