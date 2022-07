Mencionados en Lista Engel deberían hacerse a un lado para no dañar imagen del gobierno: diputado Girón

Tegucigalpa – Marco Eliud Girón, diputado del oficialista Libertad y Refundación (Libre), dijo este jueves que sus compañeros de bancada mencionados en la Lista Engel, deberían hacerse a un lado de sus cargos para no afectar la imanen del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.

Girón inició diciendo que el gobierno d Estados Unidos, conoce que la corrupción en Honduras es la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, es lo que hace migrar a los compatriotas hacia Norteamérica.

“Cuando un funcionario público roba, le está robando las oportunidades la población y por eso es que tenemos ese montón de migrantes, el año pasado salió la Lista Engel y fuimos críticos, la vimos como una lista churro porque no la encabezaba Juan Orlando”, citó el legislador.

En ese sentido, añadió que “si yo fuera uno de los mencionados, para no dañar el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, para no dañar el proyecto político de Libre de la refundación, si fuera yo, diera un paso al costado y aplica para mis compañeros diputados, a ellos me refiero”.

Cerró diciendo “ellos que están siendo mencionados y están ostentando cargos, deben hacerse a un lado para no comprometer el gobierno de Xiomara Castro. Estas personas directivos del Legislativo ya habían sido inhabilitadas ¿Por qué la Corte y CNE les permitió participar?”.

La Lista Engel divulgada esta semana por el Departamento de Estado de EEUU, incluye a los vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Antonio Tomé y Edgardo Antonio Casaña, además al asesor presidencial Enrique Flores Lanza. JP