Mel intenta destruir al PL, luego lo hará con el PN y todo el sistema democrático: Marlon Lara

Tegucigalpa – A criterio del diputado del Partido Liberal (PL), Marlon Lara el expresidente Manuel Zelaya pretende acabar con los centenarios institutos políticos de la nación y con ello con el sistema democrático hondureño.

– “Quién va a querer asumir la candidatura en el PL, si el partido no tomas las decisiones correctas en el Congreso Nacional”, cuestionó.

Dijo no entender las posturas del expresidente Manuel Zelaya Rosales en contra del Partido Liberal, pese a que fue este instituto político que lo llevó al poder de la nación en 2005.

“No entiendo como alguien que un partido le dio el más alto honor de ser presidente de la República, ahora que está de nuevo en el poder se ensañe contra nosotros. Hará todo lo posible por destruirnos y si lo hace destruirá la democracia en Honduras”, expresó.

Después de destruir al PL -prosiguió Lara- caerá el Partido Nacional y todo el sistema democrático, por lo que caviló: “Para Honduras es imperativo que el Partido Liberal resurja”.

Recordó que ante el fracaso del Partido Nacional en 12 años de gobierno, el pueblo hondureño se siente decepcionado de haber depositado su confianza en el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Agregó que el pueblo se siente traicionado y engañado, “Libre no ha cumplido las promesas de campaña, no le cumplió al PSH con su alianza, no le cumplió al Partido Liberal que lo apoyamos para derogar la Ley de Empleo por Hora y pedimos que nos apoyara con una Ley de Empleo Parcial, además Libre le ha incumplido a sus propios activistas”.

Reflexionó que las autoridades del PL deben tomar decisiones en esa vía y sentar posturas partidarias, además se deben buscar liderazgos capaces de lograr ganar las próximas elecciones.

