Médicos mantienen asambleas informativas en diferentes hospitales del país

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) anunció la continuación de las asambleas informativas progresivas para el jueves a partir de las 7:00 de la mañana.

Las asambleas informativas se realizan por seis horas, desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

La junta directiva del Colegio Médico señaló que el servicio de emergencia y áreas críticas deberán quedar cubiertas y pidió a los jefes que programen el recurso médico necesario.

La petición del gremio médico es el pago de cuatro meses de salario y se otorguen los acuerdos de permanencia.

Desde este miércoles iniciaron las asambleas informativas por parte del Colegio Médico a nivel nacional.

En ese sentido, los galenos del Hospital Gabriela Alvarado, en el oriente del país, iniciaron desde las 7:00 de la mañana asambleas exigiendo el pago de salarios y la permanencia de los médicos que han estado en primera línea.

“Fue enviado un listado de todo el personal que ha estado en primera línea para que sea tomado en cuenta en el otorgamiento de plazas, también este personal sanitario ha estado trabajando y no se les ha pagado en los últimos cuatro meses”, señaló uno de los manifestantes.

Sostuvo que no es justo que se haya derogado un decreto que les permitía a ellos tener una permanencia que haya sido derogado para que después de héroes los trataran como cualquier cosa, “a las personas no se les trata así, no se debe de mentir, nosotros también necesitamos de un trabajo”, apuntó.

En otros sectores del país, como en la zona Atlántica también se reporta personal sanitario en asambleas informativas.

IR