“Me preocupa que se utilice el Ministerio Público como instrumento de persecución política”: Jorge Cálix

Tegucigalpa – A criterio del precandidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix ante los pronunciamientos duros contra el gobierno por parte de senadores estadounidenses, el gobierno creó este distractor con la captura del general Romeo Vásquez y lo que preocupa que se esté utilizando al Ministerio Público como instrumento de persecución política.

– Cálix portó un cartel en el que rezaba “#Y el cuñado pa cuando”.

“Quiero que el que disparó la bala y el que dio la orden se pudran en la cárcel, pero a mí me preocupa que se esté utilizando al Ministerio Público como instrumento de persecución política, porque yo no veo que le hagan nada al cuñado (Carlos Zelaya)”, detalló Cálix.

El precandidato presidencial sostuvo que le preocupa que a unos se les vayan con todo y al cuñado que salió en un video negociando con narcos, “la mitad para Olancho, la mitad para Santa Bárbara, la mitad para Colón y la mitad para el Comandante ni siquiera les abren una investigación”, arguyó

Agregó que tenían que ir de un solo a la casa del cuñado, y digo tenían porque ya se fue para que les diga cómo contactar a los narcos porque él se sienta con ellos.

“Si aquí estuviéramos hablando de un requerimiento fiscal contra el cuñado y verlo en Támara así como enviaron a los tres generales yo diría la cosa está pareja, pero no es así”, indicó.

Dijo que también le preocupa que el cuñado esté fuera del país para evitar una extradición ya que el tratado vence hasta el 28 de febrero.

“Tenían que haber hecho lo mismo que hicieron con David Chávez que lo bajaron del avión, él es una persona que está siendo investigada y no tenían que dejarlo ir del país, apriétela, no puede salir del país, pero no lo hicieron”, comentó.

Señaló que los pronunciamientos fueron fuertes durante el fin de semana contra el gobierno porque los más perjudicados son los migrantes, sus familias y la economía del país si se llega a gravar las remesas.

Detalló que el migrante va a mandar lo mismo si son 400 dólares ahora sólo le llegarán 280 y no es justo solo por una mala posición del gobierno.

Millones de hondureños se verán perjudicados si son gravadas las remesas, advirtió.

En otro tema, lamentó que son 11 las mujeres asesinadas en estos primeros días de enero y la presidenta Xiomara Castro se concentra en peleas absurdas con el gobierno estadounidense que es el que nos brinda su mano, apuntó. IR