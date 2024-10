Me da pesar Luis Redondo, es alguien con muchas inseguridades:Jorge Cálix

Tegucigalpa- El precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, no escatimó en palabras para expresar su «pesar» por el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, quien según él es una persona con muchas inseguridades.

-“Es complicado que una persona que no puede ni controlar su peso va a estar controlando el Congreso, por eso tenemos el Congreso con menos productividad de la historia así de sencillo”, remarcó Cálix.

Primero Cálix no dudó en cuestionar la legalidad del cargo de Redondo y, de paso, lanzó una serie de comentarios sobre las inseguridades del titular del Legislativo, mencionando incluso su peso como un factor que, según él, afecta su capacidad para dirigir el Congreso.

«A mí me da pesar Luis Redondo, pobrecito. Recordemos que él tiene que cargar con el peso de la inseguridad que le genera ostentar un cargo de manera ilegal, además de sus otras inseguridades. El tema de la obesidad le genera inseguridad y me da a pesar de que no se sienta seguro», comentó Cálix.

En respuesta a las acusaciones de extorsión que Redondo hizo recientemente, el precandidato afirmó que su propuesta era un acuerdo legítimo y no una amenaza: «Extorsión es ‘me das dinero o hago esto’. Yo solo propuse un acuerdo. En el Congreso, los votos se consiguen con acuerdos, buscando el mejor tono del gris”, anotó.

Para Cálix, el verdadero problema no es la controversia en torno a su propuesta, sino la intención del gobierno de eliminar la extradición. Según él, el «familión» (en referencia a la familia presidencial y sus allegados) y sus «esbirros, lacayos y lamebotas» buscan evitar que los narcotraficantes enfrenten la justicia en Estados Unidos.

A renglón seguido expresó, “¿Por qué no quieren extradición? Porque eliminarla solo beneficia a los narcos. ¿De dónde sale el dinero de las campañas del familión? Esas son las preguntas que deberíamos hacernos», anotó.

El precandidato subrayó que la presidenta Xiomara Castro quedará en la historia como la que impidió que los narcotraficantes fueran sometidos a la justicia estadounidense. «Yo les estoy dando la oportunidad de rectificar. Es imperativo que el tratado de extradición sea restaurado», añadió.

Sobre el referendo propuesto por Redondo en temas tributarios, es decir para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, Cálix fue tajante al señalar que la ley prohíbe la consulta popular en asuntos tributarios, algo que, a su juicio, cualquier diputado debería saber. Pero Redondo, » por ignorancia o quizás no se había tomado la pastilla del azúcar en ese momento», ironizó.

Finalmente, Cálix afirmó que el gobierno actual enfrenta un desprestigio «peor incluso que el del gobierno anterior», lo que, según él, explica la intención del oficialismo de aferrarse al poder «a la fuerza». También sugirió la existencia de un supuesto «plan Venezuela» para Honduras, cuyo objetivo sería encarcelar a la oposición. Sin embargo, aseguró que no tiene miedo y que continuará su lucha para «sacar al gobierno». LB