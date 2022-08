Matheu a doctora Bermúdez ¿Qué compraron ustedes mamita? y ella responde: “Incapaz, trabaje papayito”

Tegucigalpa – El ministro de Salud, Manuel Matheu y la diputada nacionalista Johana Bermúdez, echaron mano de la ironía para llamarse papayito y mamita, pero para hacerse reclamos sobre el papel que cada uno ha jugado desde la administración pública en Honduras.

Bermúdez acusó que el actual gobierno sí tiene dinero para derrochar pero no en la atención de prioridades del sistema sanitario, declaración que encontró respuesta el ministro de Salud que les dijo “no sean sínicos” y ella le pidió que se ponga a trabajar porque “estamos en una crisis”.

“No hay duda que el problema es que estamos en pandemia, dengue, viruela del mono y además, estamos en medio de una ingobernabilidad, incapacidad y mediocridad, cuando los incapaces -como el papayito (ministro)- no pueden responder a las exigencias de salud”, dijo.

Insistió que Matheu “es incapaz y ante ello no le queda otro camino que atacar a las mujeres, aquí se necesitan personas eficientes y comprometidas en sacar adelante al país, que hagan más de lo que hablan, si va a hacer hospitales, pues que los haga y ya, pero póngase a trabajar”.

Finalmente dijo que “el papayito en lugar de hablar y tirar cortinas de humo, que instale una mesa multisectorial para que desde ahí se construya un sistema de salud justo, incluyente y equitativo, donde la universalidad de las seguridad social sea una garantía”.

La reacción de la diputada Bermúdez, se dio para responder al ministro de Salud, quien dijo que el nuevo gobierno no está derrochando dinero como ella lo afirma, incluso le sacó en cara que ella en el gobierno anterior devengaba cuatro salarios a la vez.

“Dinero no hay para derrochar doctora, se derrochaba dinero cuando se le daban hasta cuatro plazas a una sola médico, cuando usted era directora del Instituto del Diabético, docente universitaria, médico de guardia del IHSS y además tenía sueldo como diputada”, dijo Matheu.

Y recriminó que “ahorita no hay dinero para derrochar y lo estamos usando de la mejor manera, y el mismo presupuesto que nos dejaron nos está ajustando para comprar equipos. ¿Qué equipo compraron ustedes mamita? Ninguno, porque yo no conozco ninguno”.

“Hay que pagarle a los médicos, dejaron 8 mil 500 sin contratos y nombramientos, tuvimos que dar 2 mil plazas, no a especialistas porque no hay. Ahí es donde entra la venida de médicos cubanos especialistas. Es muy fácil estar en campaña y querer sacar votos, yo no estoy en política”, subrayó.

Agregó que hay que construir hospitales nuevos porque “ustedes no hicieron ninguno, los últimos se hicieron en los gobiernos de Carlos Flores, Ricardo Maduro y Manuel Zelaya, el último hospital es de Atlántida, entonces cual hicieron ustedes, ninguno”.

Finalmente, señaló “ahora salen con que a ustedes les preocupa la salud, no sean cínicos. Pero no nos van a desviar de lo que queremos hacer y que este gobierno hará”. JP