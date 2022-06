Matheu: No negamos atención a La Mosquitia “inclusive les vamos a mandar tres de los contenedores de las latas móviles que nos dejaron”

Tegucigalpa – “La secretaría (de Salud) no está negando la atención a La Mosquitia, inclusive le vamos a mandar tres de los contenedores de estas latas móviles que nos dejaron, les estamos mandando una planta de oxígeno al Hospital de Puerto Lempira y vamos a destinar 20 millones de lempiras de los fondos que se nos aumentaron en el presupuesto de la República una vez que Finanzas nos lo traslade”, dijo este martes el ministro de Salud, José Manuel Matheu.

El funcionario lamentó que los médicos no quieran ir asignados a La Mosquitia, “les he reiterado que les ofrezco dos plazas al médico que se vaya de cirujano y le doy dos plazas a la esposa de ese médico para que trabaje en el sistema de Salud más el 25 % de plus, ¿pero, qué pasa? no quieren ir, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica real”.

Huelga de médicos internos

Se quejó: “Digamos las cosas como son, a nosotros nos está tocando estar recogiendo todo lo que no hicieron los otros. Acaban de nombrar al coordinador de los estudios de postgrado, internado y servicio social, esto lo nombraron ahora en mayo, él es el que nos mandó el borrador del convenio y eso ya lo dejo firmado aquí en la universidad una vez que lo hemos revisado legalmente, entonces esos seis meses de los que hablan empiezan hasta ahora”.

Dijo que las cosas se han manejado de forma irregular que antes el servicio social que era de un año, ahora se hace en seis meses.

Rechazó las amenazas de los médicos internos para ir a paralizaciones este miércoles. “Se tiene que entender que es un requisito que hagan el internado, si se atrasan en el internado se les va a prolongar porque en ese caso no cumplen el requisito académico”.

Dejó claro que desde el 2023 todos los médicos tendrán que hacer un año de servicio social e internado.

“Vi una nota medio malcriada de los estudiantes, ni siquiera saben de lo que están hablando, pero les estoy dejando este convenio firmado por los cinco años”, señaló.

A la consulta sobre cómo se van a suplir las ausencias de los médicos internos este miércoles, respondió: “No hay ningún problema, el problema será académico para ellos, porque nosotros ahorita con las 8 mil plazas que nos han dejado que nombremos, realmente la Secretaría de Salud ya no depende ni de los internos, ni los de servicio social, puede cumplirlos con las plazas de todos los que se están nombrando”. JS