Más de 11 años de cárcel para dos civiles que junto a policías, traficaron 50 kilos de cocaína

Tegucigalpa – La Sección Antidrogas de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró se condenara a una reclusión de 11 años tres meses y a una multa de 112 mil 500 lempiras a dos personas detenidas hace un año en posesión de 50 kilos de cocaína en Tocoa, Colón.

En total, este caso implica a seis policías y a nueve civiles, de los cuales, el juez con jurisdicción nacional del Fuerte Cabañas recién dictó sentencia por procedimiento abreviado a Manuel Onofre Pineda Castro y a Rafael Turcios Méndez.

Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cuyos expedientes se encuentran en los tribunales de sentencia con jurisdicción nacional y quienes irán próximamente a juicio oral y público, son: Adín Noel Morales Zelaya, Kevin Ariel Gonzáles Chávez, Rosell Obed Alfaro Joaquín, Oscar Rolando Casco Banegas, Henry Antonio Murillo Olivera y Erick Eusebio Sauceda Alonzo.

Además, irán a juicio: Fanny Danelia Avilés Díaz, Luis Reynaldo López Guzmán, Cristhian Orlando Gutiérrez Montes y Jorge Francisco Hernández Roque; mientras que para el próximo 13 diciembre se llevará a cabo otro procedimiento abreviado contra Bornie Daren Norman Dilver, Jorge Alejandro Melgar Durán y Ramón Darío Ramos García.

Según la relación de hechos probados, detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico DLCN, empleando técnicas especiales de investigación, descubrieron a inicios de noviembre de 2021 que en la colonia San Isidro del municipio de Tocoa, se escondía un cargamento de drogas y al efectuar el allanamiento de domicilio se encontraron 50 kilos de cocaína, 14 teléfonos móviles, cuatro pistolas, cinco cargadores, un fusil y cinco vehículos.

De los policías aprehendidos dentro la vivienda se pudo establecer que, o estaban libre de labores, o no andaban uniformados, o no portaban identificación, o no tenían asignaciones en la zona.

Para demostrar los indicios de participación de todos los involucrados en la causa, el Ministerio Público recabó 35 medios probatorios (tres periciales, dos testificales y 30 documentales) que incluyen pruebas químico-toxicológicas practicadas al estupefaciente incautado, extracción y análisis de data de dispositivos electrónicos decomisados, historial de récord policial disciplinario, denuncias anteriores proporcionadas por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), dictámenes balísticos forenses y además informes de investigación y vinculación elaborados por los detectives de la DLCN que trabajaron el caso desde el momento que comenzaron vigilancias hasta el levantamiento de actas de allanamiento, registros personales y de hallazgos inevitables.

Con ello, se acredita el delito de tráfico de drogas agravado en contra de los 15 imputados y el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso comercial en contra del policía Oscar Rolando Casco Banegas. JS