Marlon Lara, dispuesto a ser precandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras

Tegucigalpa – En las últimas horas el diputado Marlon Lara, destacado dirigente del Partido Liberal de Honduras, ha manifestado su disposición para postularse como precandidato presidencial en las próximas elecciones.

En declaraciones recientes, Lara afirmó que ha recibido numerosas solicitudes de amigos y correligionarios que conocen su trayectoria y lo han alentado a considerar esta posibilidad.

«Es una inquietud que tienen muchos amigos que conocen mi trayectoria, que me han estado llamando. He estado hablando con muchos dirigentes del partido y hay una aceptación, no solamente a nivel de la dirigencia», señaló Lara.

A renglón seguido anotó que “creo que es el momento en que el Partido Liberal tiene que empezar a sacar a sus precandidatos a la palestra pública».

Lara subrayó que ha mantenido contacto con numerosos líderes departamentales y locales del partido, así como con autoridades. En los próximos días, evaluará la necesidad de que el liberalismo cuente con un candidato con trayectoria y principios firmemente apegados al ideario liberal.

«El país se encuentra en una incertidumbre ante la amenaza que representa Libre de quitarnos la democracia y la libertad», afirmó. «Yo soy una de las personas que estaría dispuesto, en el momento oportuno y acompañado por los mejores hombres y mujeres, a encabezar un movimiento”.

Además, el líder del Partido Liberal dijo que ya tienen dirigentes a nivel nacional, y la estructura no sería un problema, consideró que el liberalismo está ávido de alguien que levante en estos momentos de crisis la bandera y la voz, por el liberalismo.

Con estas declaraciones, se colige que Marlon Lara se perfila como una figura clave en el proceso de revitalización del Partido Liberal, dispuesto a asumir el liderazgo y enfrentar los desafíos políticos y sociales que enfrenta Honduras.LB