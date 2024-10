Mario Segura reelecto como jefe de bancada del PL

Tegucigalpa – Diputados del Partido Liberal votaron para reelegir en el cargo como jefe de bancada a Mario Segura para los próximos dos años.

– “No perdimos porque es el resurgir del Partido Liberal”, expresó Runy Bueso, quien disputaba la presidencia de la bancada.

Segura había fundido en el mismo cargo desde enero de 2022 y la mayoría de congresistas liberales determinó que siguiera en el cargo para lo que resta de la actual legislatura.

La bancada liberal se reunió en su sede en el Congreso Nacional para definir su jefe de bancada entre Mario Segura y Rumy Bueso.

Segura logró 32 de los 44 votos, Bueso consiguió nueve y tres diputados se abstuvieron de votar.

“La mayoría de los diputados consideró que en estos momentos delicados para el país y la democracia, la experiencia política y la capacidad de alcanzar consensos que caracteriza al honorable diputado Mario Segura son factores preponderantes para reelegirlo como líder de la bancada”, leyó en un comunicado la congresista Ericka Urtecho.

Mario Segura ha sido cuestionado por sus compañeros liberales por sus participaciones como jefe de bancada.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, confirmó que Seguro fue reelecto como jefe de la bancada.

Anheló que esta votación no divida a la bancada ni al Partido Liberal, y que se mantenga la cordialidad entre los miembros del CCEPL, diputados, alcaldes y demás dirigentes.

Mientras que la diputada Erick Urtecho presentó a Mario Segura como jefe de la bancada liberal ante los medios de comunicación.

Indicó que la bancada admitió que sin su participación en las deliberaciones dentro del Poder Legislativo no avanzaran los proyectos de ley que beneficiaran a la población.

Asimismo, enfatizó que la bancada liberal se opondrá a los proyectos que consideran lesivos a la ciudadanía hondureña.

Seguidamente, Rumy Bueso agradeció a los diputados liberales por ejercer la votación en la elección del jefe de la bancada.

“Hoy no es el fin, es el inicio y comienzo, ese es el mensaje debe quedar claro”, precisó Bueso.

Mario Segura.

Oposición responsable

Mientras que Mario Segura reconoció que ha cometido errores, pero que es a nivel personal, pero que los aciertos son por los compañeros liberales.

“Vamos a apoyar siempre a través de una situación muy responsable en cuanto a ser una oposición constructiva en el Congreso Nacional”, dijo Segura.

Si este gobierno no nos gusta como a muchos como nos hemos manifestado porque no han terminado de hacer el papel, solo queda el 2025 para sacar el gobierno y asuman los liberales, señaló.

Quiero dejar bien claro que no he hecho nada en el Congreso Nacional si no lo consulto con la bancada, vamos a ser respetuosos con las decisiones que se toman dentro, garantizó.

“No somos Partido Liberal de cacique ni de hombres con látigo en la mano, somos un partido que siempre hemos sido beligerantes, cuando sale un líder y sale electo la corriente, todos los liberales salimos a apoyarlos”, aseveró. AG